Inquietantes revelaciones produjo el séptimo día del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, donde el actor declaró que su ex lo amenazó con suicidarse si la dejaba.

El intérprete del capitán Jack Sparrow subió este 20 de abril por segunda ocasión al estrado, para hablar de la violencia física, psicológica, emocional y verbal que habría ejercido la actriz en su contra.

Johnny Depp dijo que se sintió confundido y herido cuando en un principio, tras contarle a Amber Heard sus debilidades, debido a que era su pareja, esta l as usó como “munición” para atacarlo y humillarlo verbalmente .

Ante esto, el actor intentó terminar con la relación, pero continuó en ella porque ella le gritó en repetidas ocasiones que no podría vivir sin él mientras lloraba.

Johnny Depp contestó al ser interrogado acerca del por qué siguió con Amber Heard a pesar de ser víctima de violencia, que no se fue porque no quería fallar.

El actor argumentó que no quería lastimar a Amber Heard y que tenía el constante recuerdo de la relación tóxica de sus padres , donde su papá simplemente se iba durante una discusión porque elegía sus batallas.

“Mi padre se quedaba estoico mientras mi madre lo golpeaba. Amber Heard tenía una gran necesidad de conflicto y yo no, así que a veces me escondía en el baño para no discutir”

Johnny Depp.