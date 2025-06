Johnny Depp -de 62 años de edad- declaró haberse sentido “un muñeco de pruebas” para el MeToo durante su polémico juicio contra Amber Heard.

En 2022, Johnny Depp fue acusado de abuso físico y emocional por su ex esposa, Amber Heard -de 39 años de edad- caso por el que el actor demandó por difamación.

Johnny Depp concedió una entrevista a The Sunday Times donde habló abiertamente del juicio que enfrentó en 2022 con Amber Heard.

Al respecto, Johnny Depp dijo haberse sentido “un muñeco de pruebas” para el movimiento MeToo que estaba en su apogeo en aquel año.

A casi 3 años del juicio mediático entre Johnny Depp y Amber Heard, el actor revivió lo que pasó antes y durante el proceso legal.

“Johnny Depp se llamó a sí mismo un ‘muñeco de prueba de choque para #MeToo’”, declaró el medio The Sunday Times.

El actor dijo que sabía a lo que se enfrentaba desde el inicio del juicio por difamación, pues todo el movimiento MeToo estaba en su contra.

A pesar de que él presentara las pruebas necesarias que demostraban su inocencia.

“Sabía que tendría que destriparme a medias. (…) Si no intento representar la verdad, será como si realmente hubiera cometido los actos de los que se me acusa. Y mis hijos tendrán que vivir con ello. Sus hijos. Niños que he conocido en hospitales.”

Johnny Depp