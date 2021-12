El cantante mexicano Joan Sebastian dejó su testamento listo antes de morir, según afirmó su hermano.

Recordemos que supuestamente Joan Sebastian no había dejado el documento en regla.

Por ello, la ley determinaría quiénes son los herederos de Joan Sebastian.

En este caso la ley determinó que los 8 hijos de Joan Sebastian y su última pareja recibirían el monto de la herencia, dividido en partes proporcionales.

Joan Sebastian (Agencia México)

Los herederos por ley de Joan Sebastian son:

José Manuel Figueroa Zarelea Figueroa Julián Figueroa Joana Marcelia Figueroa D’Yavé Figueroa Juliana Figueroa Juan Sebastián Trigo Figueroa Claudia Alina Espín

Pese a ello, en enero de este año, se aseguró que ellos aún no habían recibido su parte de la herencia.

Hermano de Joan Sebastian revela que el cantante sí dejó testamento

Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian, expresó sus dudas con respecto a que su hermano no haya dejado testamento.

A 6 años de la muerte de Joan Sebastian, su hermano compartió en entrevista que en vida él le aseguró que su testamento estaba en regla.

“Cuando estuve en Puebla yo le dije que si tenía en regla… dicho por él, me dijo ‘todo lo tengo impecable’, ‘¿todo?’, le volví a preguntar, y me dijo ‘todo’” Federico Figueroa

Joan Sebastian (@joansebastian)

“Le dije, ‘fíjate lo que Dios te está dando, una oportunidad para que dejes claras tus cosas’, y dicho por él, por eso a mi me sorprendió demasiado”, agregó.

No quiso ahondar en el tema, sin embargo, dejó claro que aún le sorprende el que Joan Sebastian no haya dejado testamento, supuestamente.

“Yo no me meto en nada de lo de la herencia” Federico Figueroa

“Es un tema que no quiero tocar, y sin levantar polémica, porque a mí cuando me dijeron que no había testamento yo no me meto en ese tema”, dijo.

“Fue de ‘¡ay!, ¡cabr$%!, si yo tres meses antes hablé con él y me dijo que tenía todo en regla y después de esos tres meses no compró nada’”, añadió el hermano de Joan Sebastian.

Asimismo, detalló que ya “todo estaba repartido como él (Joan Sebastian) quería”.

“Te puedo comentar que yo cuando hablé con él en abril (del año 2015) me dijo que todo lo tenía en regla”, reiteró.

“Que todo estaba repartido como él quería, y […] yo no sé por qué no hubo testamento, no sé qué falto” Federico Figueroa

“Yo no creo que él se haya ido con esa idea de que dejó mal las cosas, él se fue con la idea de que dejó bien las cosas”, dijo el hermano de Joan Sebastian para concluir.