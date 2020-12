El cantante, José Manuel Figueroa, habló sobre la ausencia de su padre, Joan Sebastián, durante el programa de YouTube, “Tu-Night con Omar Chaparro”.

Joan Sebastián fue uno de los cantantes mexicanos que más ha trascendido a lo largo del tiempo y aún es recordado por muchas personas después de su muerte en el 2015 .

En días recientes, José Manuel Figueroa, hijo mayor de Joan Sebastián, tuvo la oportunidad de hablar sobre la ausencia de su padre durante el programa de YouTube, “Tu-Night con Omar Chaparro”.

En dicho programa, José Manuel Figueroa expresó que a pesar de seguir extrañando a Joan Sebastián, se quedó con ganas de decirle unas palabras.

“Me he quedado con ganas de decirle qué enfadoso fue que se muriera, me he quedado con ganas de decirle: ‘papá tenías la boca retacada de razón’. Me haces falta tú, pero ahora me siento más solo que nunca, porque me hacen falta mis hermanos”. José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa resaltó que, ante la pérdida de un ser querido, el amor “no muere, nada más cambia de lugar”.

José Manuel Figueroa habla sobre su situación sentimental

Por otro lado, el conductor, Omar chaparro, le preguntó a José Manuel Figueroa cómo se encontraba en el tema del amor , a lo que el cantante detalló que le "urge llegar a la meta" del matrimonio .

“Para yo mantenerme enamorado, tengo que confesar que creo que el ser odiosamente franco, a veces me ha causado lastimar. Soy una persona muy difícil de entender, amigo. Definitivamente, eso me queda claro, y no es culpa de ellas, es mi culpa, totalmente”. José Manuel Figueroa

Cuando Omar Chaparro le preguntó que quién fue la última mujer a la que le dijo “te amo”, José Manuel Figueroa respondió que, aunque suene muy trillado, fue a su hija.