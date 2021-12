A Maribel Guardia le duele que Joan Sebastian se vea involucrado con el narcotráfico, pues destacó que en caso de ser verdad no hubiera tenido la necesidad de trabajar tanto.

Tras la controversia generada con el libro ‘Emma y las señoras del narco’ de Anabel Hernández, Maribel Guardia señaló que no tiene pensado leerlo ya que le da flojera y tiene cosas más interesantes que leer.

Maribel Guardia reveló que su esposo la ha cuidado mucho para evitar que sea contratada por personas que se encuentran involucradas con el narcotráfico.

Joan Sebastian (@joansebastian)

Maribel Guardia asegura que si Joan Sebastian hubiera estado involucrado con el narcotráfico no hubiera trabajado tanto

El nombre de Joan Sebastian ha estado en medio de la polémica luego de que el cantante fue mencionado en el libro ‘Emma y las señoras del narco’ de Anabel Hernández.

A través de diferentes entrevistas Maribel Guardia ha defendido el legado de Joan Sebastian pues señaló que no cree que el famoso haya estado involucrado con el narcotráfico.

En entrevista compartida por Berenice Ortiz, Maribel Guardia reconoció que la pluma tiene un poder muy importante pues puede destruir la carrera de muchas personas.

Maribel Guardia puntualizó que no tiene la intención de leer el libro ‘Emma y las señoras del narco’ de Anabel Hernández.

“No he tenido el tiempo de leerlo, ni me interesa. El poder de la prensa está muy cañón, cuando tienes una pluma y todo el daño que puedes hacer, se de gente que han dicho cosas que no son verdad, me duele cuando están involucradas personas que yo quiero, como el caso de Joan” Maribel Guardia

En el video Maribel Guardia destacó que ella llegó a conocer a Joan Sebastian muy bien y cree que si se hubiera visto involucrado con el narcotráfico no hubiera tenido la necesidad de trabajar tanto como lo hizo.

“Yo conocí a Joan muy bien y sé todo lo que le costó trabajo tener en la vida, lo que logró él tener. Cuánto trabajo, desde jovencito, todo el éxito que llegó a tener. Si de verdad hubiera estado en eso pues que necesidad tenía de trabajar tanto como lo hacía” Maribel Guardia

Al ser cuestionada sobre Arleth Terán, Maribel Guardia prefirió no opinar pues destacó que no conocía los detalles y puntualizó que no le consta por lo que no metería las manos al fuego.

Maribel Guardia no va a casas a cantar para evitar que sea contratada por narcotraficantes

Maribel Guardia puntualizó que su esposo es quien la ha cuidado para evitar que sea contratada por personas que se encuentran involucradas con el narcotráfico.

“Mi marido siempre me ha protegido de no ir a cantar a casas. Yo no cantó en casa, a no ser una familia que conozco muy bien” Maribel Guardia

Pese a todos los cuidados, Maribel Guardia puntualizó que probablemente en algún momento le tocó cantar cuando había narcotraficantes.

“Los palenques cuando inicié pues había empresarios que eran narcotraficantes, algunos no todos. Seguramente que si te ha tocado en algún momento” Maribel Guardia

Maribel Guardia reconoció que conoce a muchos compañeros que los han secuestrado para cantar o que han sido contratados. En ese sentido destacó que se encuentran en manos de Dios porque no se sabe.