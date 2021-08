Jimena Pérez ‘La Choco’: Denuncian discriminación contra su hijo autista en restaurante

El periodista Rafael Sarmiento, esposo de Jimena Pérez ‘La Choco’, denunció en redes sociales a un restaurante por un presunto acto de discriminación contra su hijo autista.

Loa hechos sucedieron el pasado sábado 21 de agosto, en el restaurante Shu de Acapulco, que pertenece al grupo de Suntory Rest.

En Twitter, Rafael Sarmiento contó que su familia acudió al lugar acompañada del perro de asistencia que recientemente le fue asignado a su hijo con autismo.

Sarmiento expuso que cuando se disponían a ingresar, los trabajadores del restaurante les impidieron el acceso, argumentando que los perros no eran aceptados ahí:

El restaurante le contestó poco después al esposo de Jimena Pérez, ‘La Choco’, afirmando que todo se había tratado de un mal entendido:

Sin embargo, la explicación no dejó conforme a Rafael Sarmiento, quien dio detalles sobre su proceder para que le permitieran el ingreso a su hijo con su perro de asistencia:

“No es un malentendido. Le indiqué claramente a la hostess que la ley daba acceso al perro. Insistió que el gerente dijo que no, porque no había terraza donde ponerlo. Entrenado, certificado, con peto de identificación. Hablaremos sí. No se quedará así les juro”

Rafael Sarmiento, esposo de Jimena Pérez, 'La Choco'