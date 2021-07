Rafael Sarmiento tacha de “ignorante” a Vicente Fox por usar ‘autismo’ como insulto

Hace unos días, el ex presidente de México, Vicente Fox realizó un polémico Tweet, que dividió opiniones entre sus seguidores.

Vicente Fox compartió una noticia acerca del tercer repunte de Covid-19 en México.

Como descripción, el ex mandatario se refirió al gobierno actual como “autista”, utilizando este trastorno a modo de insulto.

Los comentarios por parte de los seguidores de Vicente Fox no se hicieron esperar. Muchos de ellos, arremetiendo en contra del ex presidente; argumentando que no es correcto utilizar la palabra “autismo” como insulto.

Publicación de Twitter (@VicenteFoxQue/Twitter)

“Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna!!” Cuenta de Twitter @VicenteFoxQue

Rafael Sarmiento, esposo de “La Choco”, asegura que Vicente Fox es un ignorante

Uno de los comentarios que más destacó entre los que estaban en desacuerdo de usar “autismo” como insulto, fue el del periodista Rafael Sarmiento.

Recordemos que Rafael Sarmiento y Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco tienen un hijo con autismo.

Por esta razón, Rafael Sarmiento consideró como poco empático y desinformado el comentario de Fox.

El esposo de La Choco también aseguró que el ex presidente debe leer más e informarse sobre el TEA (Trastorno de Espectro Autista”.

Finalmente, indicó que Iñaki, su hijo, no merece ser puesto en el contexto con que Fox utilizó la palabra.

Respuesta de Twitter (@rafalitosarmi/Twitter)

“Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto. Para insulto este: es usted un grandísimo pendejo impresentable” Cuenta de Twitter @rafalitosarmi

Rafa Sarmiento asegura que “la ignorancia de Fox es de su estatura”

Tal parece que, la respuesta que le dio en Twitter a Vicente Fox, no bastó para Rafa Sarmiento.

Hace unas horas, Rafa Sarmiento publicó en su cuenta de Instagram una foto de su hijo Iñaki.

Como descripción de la publicación, el esposo de La Choco, etiquetó al ex mandatario y explicó que su hijo con autismo es “un niño fantástico”.

Posteriormente, el periodista continuó argumentando utilizar “autismo” como insulto, solo dejan ver la ignorancia y la desinformación de Fox.

Finalmente, Sarmiento, no dudó en asegurar que “la ignorancia de Vicente Fox es de su estatura”.

Además, pidió que se disculpara y rectificara.

Publicación de Instagram (@rafasarmiento/Instagram)