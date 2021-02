Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento tienen Covid-19

Jimena Pérez 'La Choco' contó los síntomas que ha tenido ella y su familia tras dar positivo a la prueba de Covid-19

Jimena Pérez 'La Choco' reveló que ella y su esposo, el periodista Rafa Sarmiento, dieron positivo a la prueba de coronavirus.

Desde Madrid, España, país al que se mudó en 2019 para que su hijo menor reciba tratamiento por el trastorno específico del Lenguaje que le fue diagnosticado, Jimena Pérez, 40 años, dio una entrevista a ‘Ventaneando’, en la que contó la peculiar forma como se dio cuenta de que posiblemente tenía Covid-19.

Asimismo, 'La Choco' habló sobre los síntomas que ha padecido su familia y contó la triste experiencia que tuvo con el médico mexicano los atendió al principio de su enfermedad.

¿Cómo se enteró Jimena Pérez y Rafa Sarmiento que tenían Covid-19)

Jimena Pérez comentó que la semana pasada se estaba preparando para viajar a México por compromisos de trabajo y como suele llegar a la casa de su madre, donde vive su abuela de 89 años, siempre toma la precaución de hacerse una prueba PCR para evitar llevarles el virus.

Previo a realizarse el test, dijo que ella y Rafa Sarmiento amanecieron un día (sábado 15 de febrero) cansados, “como si estuvieran desvelados”, lo que adjudicaron a quehaceres de la casa.

Días después 'La Choco' acudió a realizarse la prueba y más tarde fue con su esposo al súper, salida que le hizo percatarse de otro síntoma, pues de repente Rafa le reclamó por un mal olor en el coche que ella no pudo identificar porque ya no tenía olfato .

Un día después, continuó, el test le confirmó que tenía Covid-19 y posteriormente su esposo también obtuvo su diagnóstico positivo.

¿Qué síntomas han tenido Jimena Pérez 'La Choco' y Rafa Sarmiento?

La exconductora de 'Ventaneando comentó que por fortuna el Covid-19 se les ha manifestado de forma muy leve, pues lo han vivido como una especie de gripe.

“Lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta Rafa, picor en la garganta, como si nos fuera a dar tos pero al final no nos dio, unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando, afortunadamente" Jimena Pérez 'La Choco'

Sobre la salud de sus hijos Iker e Iñaki, dijo que por recomendación de los médicos no les aplicaron la prueba, pero por protocolo las autoridades sanitarias asumen como si ellos también tuvieran coronavirus.

Finalmente, 'La Choco' compartió una triste experiencia durante sus días de enfermedad, señalando que los estaba atendiendo un doctor mexicano, muy reconocido en España porque había logrado salvar a más de 10 mil enfermos de Covid-19.

"Justo cuando él (doctor) me preguntó los síntomas y me mandó la medicación, me dijo que no me podría dar seguimiento porque él tenía Covid por tercera ocasión y estaba comprometido con su salud. Cuál va siendo mi sorpresa [al enterarme] que el lunes el doctor falleció" Jimena Pérez 'La Choco'

Ante ello, la exconductora de 'Ventaneando' recordó que el Covid-19 es un asunto que debe seguirse tomando con mucha seriedad y agradeció que su familia esté a punto de superarlo.