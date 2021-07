Rafa Sarmiento se disculpa con Vicente Fox, pero asegura que “Siempre va a sacar el puño por su hijo”

Hace unos días, el ex presidente de México, Vicente Fox, realizó un polémico Tweet que se volvió tendencia en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Vicente Fox utilizó la palabra “autismo” como insulto hacia el gobierno actual; lo que hizo estallar a todos los internautas por el uso inadecuado de la palabra.

Publicación de Twitter (@VicenteFoxQue/Twitter)

“Aún a estas alturas el gobierno autista sigue sin tomar medida alguna!!” Cuenta de Twitter @VicenteFoxQue

Rafael Sarmiento y Jimena Pérez “La Choco” arremeten contra Vicente Fox

Tras ver la publicación, Rafael Sarmiento fue uno de los primeros en arremeter en contra del ex presidente; pues recordemos que él y La Choco tienen dos hijos; uno de los cuales fue diagnosticado con autismo.

La respuesta de Rafa Sarmiento en el tweet de Fox fue bastante polémica; pues además de haber calificado al ex presidente como “ignorante” por referirse al autismo como una insulto; también lo ofendió.

Respuesta de Twitter (@rafalitosarmi/Twitter)

“Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto. Para insulto este: ES USTED UN GRANDÍSIMO PENDEJO IMPRESENTABLE.” Cuenta de Twitter @rafalitosarmi

Posteriormente, la esposa de Sarmiento, Jimena Pérez, mejor conocida como La Choco, también apoyó la misma postura.

Fue durante una entrevista que La Choco pidió a Vicente Fox que se disculpara por haber empleado mal el término.

“Qué fortuna que él (Fox) en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así. Entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico; y ver, buscar en el diccionario, cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa” Jimena Pérez (La Choco)

Rafa Sarmiento ofrece disculpa a Fox por haberlo insultado, pero asegura que “siempre va a sacar el puño por su hijo”

El caso de Vicente Fox utilizando la palabra autismo como insulto se ha vuelto bastante viral, especialmente porque no es la primera vez que el ex presidente hace mal uso de la palabra.

En varias ocasiones se ha sorprendido a Fox refiriéndose al autismo como “incompetencia” o “incapacidad”; lo que resulta bastante ofensivo para las personas que tienen a alguien autista como miembro de su familia.

Por esta razón, Rafa Sarmiento fue invitado al programa de Javier Poza de Grupo Fórmula; en donde Poza le brindó un espacio a Sarmiento para expresarse acerca de la situación.

Fue entonces que Rafa Sarmiento reconoció que insultar a Vicente Fox en su respuesta de Twitter no fue lo adecuado, por lo que le ofreció una disculpa al ex mandatario.

“Primero que todo me quiero disculpar con el ex presidente Fox por la forma en la que yo reaccioné. No era la manera. A veces yo soy bastante más visceral que Jime, que me dijo que no eran las formas. No son las palabras adecuadas, lo sé y lo lamento, por eso me disculpó, solamente por la elección de las palabras me disculpo con el expresidente Fox. Mi reacción vino también de forma brutal y cavernícola porque era la tercera vez que utilizaba la palabra autismo como un insulto. El señor Fox usó la palabra autismo como sinónimo de incompetencia, ausencia, incapacidad” Rafael Sarmiento

Sin embargo, Sarmiento dejó en claro que no permitirá que los políticos utilicen el término “autismo” como insulto.

Además, informó que en México hay un millón 200 mil personas que padecen de autismo; entre los que se encuentra su hijo Iñaki; por lo que siempre dará la cara y sacará el puño por él.

“No es personal, ya se que no es personal pero sí abarca a una comunidad de un millón 200 mil personas en las que está mi hijo, Siempre voy a sacar la cara, el puño, lo que sea por mi hijo, siempre y contestó finalmente a esta carta, a “Iluminemos de Azul”, no lo hizo públicamente, sino en privado diciendo que lo lamentaba, que se disculpaba. Una disculpa escueta, un poco informal. Ya está. No pretendo el linchamiento de Fox, no pretendo perseguirlo, no pretendo iniciar una guerra. Solo no utilicen al autismo como una palabra o como una cuestión que es ofensiva” Rafael Sarmiento

Luego de eso, el esposo de La Choco, aprovechó la oportunidad para recalcar la falta de información que hay en México acerca del TEA (Trastorno del Espectro Autista); así como las facetas, las reacciones y los síntomas que tiende a padecer la gente con autismo.

“Hay un millón 200 mil personas que tienen autismo en México y no puedes utilizar estos viejos estereotipos que tienen del espectro. Creo que es el punto de partida; hay una desinformación brutal sobre el espectro autista, no los culpo, yo mismo no sabía nada, tuve que aprender sobre la marcha, tuve que aprender un poco a la mala, tuve que leer, investigar, hablar mucho para entender qué es un espectro que tiene muchas caras, muchas reacciones, síntomas, comportamientos. Puedes encasillar a una sola persona bajo una definición, ni siquiera que da la RAE, que es una cuestión que vamos a pelear que se modifique la definición que tiene la RAE de una persona encerrada en su mundo, no es así” Rafael Sarmiento

Finalmente, Sarmiento también puntualizó acerca de que las familias que tienen un integrante con autismo ya tienen suficiente, como para tener que soportar las críticas de aquellos que no tienen empatía ni se preocupan por informarse acerca de lo que implica el TEA.