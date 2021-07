Jimena Pérez “La Choco” pide que Vicente Fox se disculpe por decir “autismo” como insulto

Hace unos días el ex presidente de México, Vicente Fox, compartió en su cuenta de Twitter una noticia acerca del tercer repunte de Covid-19, acompañando la publicación con texto bastante polémico.

Vicente Fox se refirió al gobierno actual como “un gobierno autista”, utilizando el término de la enfermedad como un insulto.

El primero en arremeter en contra de Vicente Fox fue Rafael Sarmiento, esposo de Jimena Pérez, mejor conocida como “La Choco”.

Recordemos que Rafael Sarmiento y La Choco tienen dos hijos, Iker Sarmiento e Iñaki Sarmiento; este último fue diagnosticado con autismo.

Por esa razón, Rafa Sarmiento no dudó en asegurar que Fox es un ignorante y que debe leer más para informarse acerca de lo que implica el TEA (Trastorno del Espectro Autista).

“Es usted de una ignorancia que hasta ofende. Tiene que leer un poco más sobre el TEA. Tengo un hijo con autismo y no merece ser puesto en el contexto en el que usted utiliza la palabra. Como un insulto.

En una reciente entrevista, Jimena Pérez, apoyó la posición de su esposo, argumentando que “Fox debe utilizar los términos correctos, y que si no los sabe, no debería opinar”.

Posteriormente, La Choco recordó que está no sería la primera vez que el ex presidente utiliza la palabra “autismo” como un insulto; pues en varias ocasiones se le ha visto expresándose de esa forma.

“Aquí el problema fue que no es la primera vez, que lo usa de manera reiterativa y siempre lo usa de manera despectiva, para insultar”

Jimena Pérez pidió que, por respeto a las familias con integrantes con autismo o cualquier otro trastorno, Vicente Fox salga a pedir una disculpa.

“Qué fortuna que él (Fox) en su familia no tenga a nadie con ninguna enfermedad o trastorno, pero no es el caso de miles de familias alrededor del mundo que vivimos un proceso así. Entonces yo creo que nada le cuesta salir y ofrecer una disculpa y ampliar un poco su léxico; y ver, buscar en el diccionario, cuál es la connotación que quiere emplear, qué es lo que quiere decir y no referirse al autismo o a otra cosa”

Jimena Pérez (La Choco)