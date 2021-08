Alex Kaffie causa polémica al opinar sobre la discriminación que sufrió el hijo de Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento

Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento denunciaron que su hijo autista había sufrido discriminación en un restaurante en Acapulco, ya que le prohibieron la entrada con su perro de compañía.

Los conductores han pedido empatía para todos los niños autistas que se enfrentan a este tipo de situaciones diariamente. Sin embargo, Alex Kaffie causó gran polémica al opinar sobre el tema.

Durante su participación en el programa ‘Sale el Sol’, Alex Kaffie reveló que el no quiere comer en un restaurante teniendo a un perro a un lado.

Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento concedieron una entrevista a ‘Sale el Sol’ donde revelaron que el restaurante ya se había comunicado con ellos para ofrecerles una disculpa.

Sin embargo Alex Kaffie causo gran polémica al opinar sobre la discriminación que sufrió el hijo autista de Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento.

Mientras que Joanna Vega-Biestro apuntó la importancia de que las personas se capaciten sobre el tema del autismo, Alex Kaffie señaló que no quiere comer con un perro a lado.

“Eso es el tema, que tienen que capacitar, que tienen que informar. Porque obviamente muchas veces un empleado ve llegar a un perro y dice ‘no es que a mi me dicen que el perro no puede entrar’ sí, pero el perro está entrenado”

Joanna Vega-Biestro resaltó el trabajo que están haciendo Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento para visibilizar el tema del autismo.

Sin embargo Alex Kaffie interrumpió al señalar que él no quería acudir a un restaurante donde tendría que comer a un lado de un perro.

“En mi caso yo no quiero la verdad que haya, como comensal, en mi mesa, junto a la mesa mía, un perro”

Héctor Vargas respondió a su compañero asegurando que probablemente los restaurantes tengan que establecer diferentes áreas, como se especifica entre las personas que fuman y las que no.

En este sentido Alex Kaffie puntualizó que si sería importante que se establecieran áreas para separar a los que llevan un perro de compañía.

“A mí no me gusta la verdad ir a un restaurante y, como comensal, tener un animal ahí a un lado. Tiene que haber entonces áreas para que estén estos animalitos de ayuda y las personas que no queremos tener a un animal cerca”

Alex Kaffie