¿Jamie Lee Curtis la bateó? Galilea Montijo confiesa qué famosos le han rechazado una foto a pesar de que se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Galilea Montijo de 49 años de edad reveló en pleno programa en vivo que ser celebridad no le ha ayudado para poder conseguir fotografías con sus famosos favoritos.

Aunque es común que a Galilea Montijo le pidan fotos, la conductora del programa Hoy reveló que varias celebridades han rechazado tomarse una imagen con ella situación que le ha dolido mucho.

Galilea Montijo se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana, actualmente se encuentra participando como una de las investigadoras de ¿Quién es la máscara?

A pesar de su gran popularidad y de las personas que quieren tomarse una foto con ella, Galilea Montijo confesó que hay famosos que se han negado a retratarse a su lado.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta de 51 años de edad confesó que se puso muy nerviosa al pedirle una entrevista a Dwayne Johnson ‘La Roca’ después de entrevistarlo.

En ese momento, Galilea Montijo recordó que ella ha sufrido el rechazo de muchos famosos que no han querido tomarse una fotografía con ella.

“Me han bateado varios, yo siento horrible, porque de por sí me cuesta mucho pedir una foto. Me pongo nerviosa, el bigotito me empieza a sudar, me han bateado varias”

Galilea Montijo