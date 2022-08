Tras finalizar La Casa de los Famosos siendo Ivonne Montero la ganadora del premio, llegando a la final junto a Salvador Zerboni, quien en algún momento de su vida fue su novio.

La historia del noviazgo entre Ivonne Montero y Salvador Zerboni comienza cuando la cantante y actriz de 48 años de edad se separa de Fabio Melanitto, padre de su hija Antonella en 2014.

Fue entonces cuando Ivonne Montero conoció a Salvador Zerboni, actor de 43 años de edad, con quien mantuvo una relación de casi un año y se reencontraron en La Casa de Los Famosos siendo ahora rivales.

No obstante, Salvador Zerboni estuvo con Ivonne Montero en uno de los momentos más difíciles de su vida junto a su hija nacida en 2013 , quien fue diagnosticada con una malformación cardiaca.

Esto llevó a que la hija de Ivonne Montero fuera sometida a múltiples operaciones, siendo Salvador Zerboni quien la apoyó, incluso cuando su relación de novios finalizó.

Tras terminar La Casa de los Famosos, en donde Ivonne Montero resultó ser la gran ganadora y Salvador Zerboni fue eliminado, ha salido a relucir el noviazgo que ambos tuvieron en 2014 .

Aunque cuando finalizó la relación de Ivonne Montero y Salvador Zerboni, ninguno quiso hacer declaraciones del porqué terminaron a casi un año de estar juntos, poco después, la actriz y cantante reveló los motivos.

Según comentó Ivonne Montero, una de las razones por las cuales terminó con Salvador Zerboni, con quien se reencontró en La Casa de los Famosos, fue por su carácter explosivo.

”Es su temperamento, es su personalidad, en el momento que salimos él habló conmigo desde un principio y me dijo ‘yo soy así, tengo un temperamento explosivo, con tendencias medio agresivas, le entras o no’. Me pareció muy sensato de su parte, por eso le tengo mucho cariño, sin importar que nos hayamos peleado. Físicamente no me agredió pero sí su personalidad fue una de las razones por las que yo ya no quise salir con él, porque me di cuenta de su forma de ser, entonces en algún momento sí lo noté”

Ivonne Montero