La final de La Casa de los Famosos gustó a muchas personas, entre ellas a Yolanda Andrade, quien manda indirecta a su nueva enemiga, Daniela Navarro, tras la victoria de Ivonne Montero.

A través de sus historias de Instagram, Yolanda Andrade, de 50 años de edad, llama looser a Daniela Navarro, de 38 años de edad, quien fue expulsada del reality de Telemundo a 5 días de la gran final.

Yolanda Andrade llama looser a Daniela Navarro (@yolandaamor / Instagram)

Por si fuera poco, Yolanda Andrade comparte un poderoso y sabio mensaje dirigido a Ivonne Montero, de 48 años de edad, quien venció a la ‘arrabalera’.

“A quien te trate bien… Trátalo mejor. A quien te trate como un juego, enséñale cómo se juega”, publicó en la red social la conductora de televisión.

Yolanda Andrade manda indirecta a Daniela Navarro (@yolandaamor / Instagram)

Cabe mencionar que la ‘arrabalera’ es nada menos que Daniela Navarro, quien fue bautizada así por la ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos luego de que ambas se involucraran en una acalorada discusión.

Tal insulto no incomodó a la actriz venezolana quien aceptó ser una arrabalera e incluso orgullosa dijo ser una verdulera quien gozó ser auténtica dentro del juego.

Meme de Yolanda Andrade sobre Daniela Navarro. (@RocoLov1 / Twitter)

Yolanda Andrade hace público su desagrado por Daniela Navarro

No conforme y para dejar claro que detesta a Daniela Navarro, la conductora del programa Montse and Joe difunde un breve video donde se observa a dos princesas saludando a la gente abordo de un carro alegórico.

Una voz en off dice: “Mira cuñis, a quien me encontré aquí, a tus amigas, a la Laura y la Daniela”, dice una mujer quien no soporta la risa.

Yolanda Andrade celebra victoria de Ivonne Montero

Por otro lado, Yolanda Andrade celebró a la grande la victoria de Ivonne Montero, por lo que publicó un breve video del momento en que la actriz mexicana toma el maletín con los 200 mil dólares (poco más de 4 millones de pesos).

“Justicia divina”, escribió. Cabe mencionar que Yolanda Andrade desde que se enteró de la jugada sucia que Laura Bozzo y Daniela Navarro planearon para eliminar a su contrincante, la conductora tomó partido.