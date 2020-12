Los fans de Ivonne Montero le recordaron que cuando fue novia de Salvador Zerboni, hace seis años, las cosas non terminaron bien

Ivonne Montero y Salvador Zerboni, actores que a finales de 2014 fueron novios, anunciaron en redes sociales que se encuentran “nuevamente juntos”.

El martes, la estrella de la película ‘El tigre de Santa Julia’ publicó a través de su cuenta de Instagram una foto en la que aparece junto a Zerboni, quien el pasado mes de octubre confirmó su rompimiento con la cantante Fey.

Ivonne Montero acompañó la imagen con una frase que dejó preguntándose a sus fans si había retomado el fugaz romance que tuvo con el rubio actor hace seis años.

“Nuevamente juntos… 🌹” Ivonne Montero

Respuesta de Salvador Zerboni a Ivonne Montero genera más rumores de noviazgo

Las dudas se incrementaron cuando Salvador Zerboni respondió a la publicación de la actriz, con palabras muy amorosas:

“Mi vidaaaaaaaa hermosa!!! 💥💋💋💋🎩Amooo estar así ...” Salvador Zerboni

Ante ello, los fans de Ivonne Montero no dudaron en recordarle que cuando fuero novios, su relación no fue precisamente buena , según declaraciones de ella misma al programa 'De primera mano':

"Fue una de las razones por las cuales yo ya no quise salir con él, porque sí me di cuenta de su carácter...Sí noté eso; ya cuando le subió al tono le dije 'no, no, pues no hay nada que hacer juntos'. Ni modo, no pasa nada" Ivonne Montero

Salvador Zerboni explica por qué él e Ivonne montero están "nuevamente juntos"

Fue Salvador Zerboni quien aclaró en una de sus historias de Instagram que la publicación de Montero no significa que hayan retomado su relación amorosa, pues estaban juntos debido a un proyecto titulado ‘Un Ángel en Peligro’.

“Una vez más me toca trabajar con esta mujer que me encanta, entre peleas, gritos, abrazos, amorrucos y besos… así, con todo y todo, la quiero, la adoro” Salvador Zerboni

No obstante, las afirmaciones del actor y lo cercano que ambos aparecen en las imágenes han hecho dudar sobre su posible regreso amoroso.

Con información de Agencia México