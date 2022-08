Ivonne Montero ha tachado a Nacho Casano de violento, luego de que la insultara dentro de La Casa de los Famosos. Ahora Lissete revela si son ciertas las acusaciones de la ganadora del reality.

La Casa de los Famosos llegó a su fin e Ivonne Montero fue la gran ganadora de 200 mil dólares.

Sin embargo, la actriz se enfrentó a varias peleas para llegar a la gran final, como la ocasión que Nacho Casano la llamó prostituta.

¿Quién es Ivonne Montero? La actriz mexicana que ganó La Casa de los Famosos 2 (Instagram @luisreyes_foto)

El argentino e Ivonne Montero se encontraban en una cena cuando le comenzó a reclamar por cuestionar su sexualidad.

Después de la pelea, Nacho Casano celebró con sus compañeros la pelea que tuvo con Ivonne Montero.

“Cuando le dije prostituta no se inmutó porque le dije prostituta. Le dije: ‘no tienes dignidad, no sabes lo que significa la palabra porque haces cualquier cosa por dinero y así habrás subido en tu carrera, ¿cuántas veces te habrás acostado por un papel?” Nacho Casano

Se supo que Ivonne Montero analizaba la posibilidad de demandar a Nacho Casano por sus palabras, pero hasta el momento se desconoce si tomará acciones legales contra el actor.

¿Nacho Casano es violento? Esto dijo Lisset

Lissete fue novia de Nacho Casano en 2019 y la actriz aseguró que habían terminado en los mejores términos.

Ivonne Montero ha tachado a Nacho Casano de violento y podría demandarlo por insultarla en varias ocasiones en La Casa de los Famosos.

Ahora la exnovia de Nacho Casano, Lisset, fue cuestionada si es cierto que el actor es misógino.

“Yo duré un tiempo bastante considerable con él y mi experiencia fue muy buena, no sé si es parte de un juego televisivo” explicó Lissete quien dice que Nacho Casano no fue violento con ella.

Nacho Casano (Agencia México)

Además, reveló que Ivonne Montero fue su mejor amiga en la secundaria y asegura que la conoce muy bien.

“Es una mujer guerrera, es madre soltera que ha luchado por su hija y se las ha visto negras sola, y es muy educada” así describió la actriz a Ivonne Montero.

Reiteró que su experiencia con Nacho Casano había sido muy buena y que seguían siendo amigos: “Quiero mucho a su familia, a su mamá y él me parece un tipo muy tranquilo, por eso me sorprende lo que me están diciendo”.

Por otro lado, Nacho Casano quiere intentar una relación con Daniela Navarro tras su salida de La Casa de los Famosos e Ivonne Montero no ha dado detalles de si denunciará o no al argentino.