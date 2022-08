Luego de pasar 3 meses encerrada en la misma casa con su exnovio, Ivonne Montero exhibe al verdadero Salvador Zerboni, quien asegura no le invitó ni un café durante un complicado momento en su vida.

En una entrevista para Venga La Alegría, Ivonne Montero, de 48 años de edad, confirmó que en el pasado sostuvo un romance con Salvador Zerboni, quien se convirtió en su rival en La Casa de los Famosos.

Romance que tuvo lugar en el año 2014, poco después de que Ivonne Montero se separara de Fabio Melanitto, con quien tuvo una hija.

Ivonne Montero y Salvador Zerboni (Agencia México)

Sin ahondar en cómo se conocieron o cómo fue que inició su relación, Ivonne Montero destacó que Salvador Zerboni, de actualmente 43 años de edad, estuvo presente en un difícil momento de su vida.

Y es que debido a que su hija nació con una anomalía en el corazón, a nueve meses de nacida tuvo su primera operación.

Por lo que Salvador Zerboni estuvo presente en su ingreso al hospital, pero lo hizo de la peor manera ya que en lugar de brindarle apoyo a la mujer quien fue su pareja, se aprovechó de la situación.

Salvador Zerboni (Agencia México)

Salvador Zerboni se aprovechó de la situación de Ivonne Montero y la de su hija

“Yo descubrí que él había planeado el llegar con una reportera al hospital aquella noche”, relató Ivonne Montero, quien asegura no quiso darle la importancia que merecía dicha acción ya que necesitaba consuelo.

“Recuerdo que cuando salí y lo abracé, alcancé a ver una reportera de TV Notas, y la verdad no dije nada porque necesitaba un abrazo en ese momento”, subrayó la actriz de cine y televisión.

Y para dejar claro que Salvador Zerboni usó el momento para hacerse buena fama, aseguró que el villano de telenovelas tampoco se ofreció para llevarla a tomar un café y hablar de lo que ocurría en ese momento.

“Zerboni no me invitó ni un café, ni siquiera me dijo vamos a la cafetería de enfrente a platicar, no, él fue a tomarse sus fotos y ya”, reprobó y sin más lo acusó de haber dicho que él pagó parte de la cirugía, lo que no fue verdad.

“O sea, ¿cómo puedes ser tan fantoche y colgarte medallas que no tienes?, cada quien va a cargar con sus acciones, con sus pensamientos y con sus mentiras”, remató muy molesta.