Ivonne Montero ganó La Casa de los Famosos 2 y se ha mostrado ilusionada por su victoria, pero la actriz reveló que algo le falta.

La actriz estuvo 91 días encerrada en La Casa de los Famosos, siendo blanco de críticas y duros enfrentamientos con sus compañeros.

Al final se llevó el premio de 200 mil dólares, pero manifestó en una entrevista con el canal de Youtube ‘Vaya, Vaya’, que se siente sola y algo le falta.

Ivonne Montero se ha dedicado al cuidado de su hija Antonella, por lo que actualmente no tiene pareja y está distanciada de su madre y hermana.

¿Quién es Ivonne Montero? La actriz mexicana que ganó La Casa de los Famosos 2 (Instagram @luisreyes_foto)

Al obtener su triunfo en el reality, Ivonne Montero se sintió triste al no poder celebrar este acontecimiento con su familia.

“Los necesito, porque son mis papás, porque yo me siento sola y es con quienes yo puedo contar” explicó la actriz a Gerardo Escareño, conductor de ‘Vaya, Vaya’.

La actriz lleva varios años sin tener contacto con su familia: “Mi papá super bien, pero con mi mami es como difícil ahí la situación”.

Explicó que sabe que su familia quiere a su hija, y su pequeña convive muy bien con ellos, por lo que espera que pronto pueda arreglar su situación familiar.

¿Por qué Ivonne Montero no se lleva bien con su madre?

La Casa de los Famosos hizo que los participantes revelaran algunos detalles de su vida privada e Ivonne Contó que no le hablaba a su mamá desde hace varios años.

Durante una conversación con Laura Bozzo, la actriz le contó que era muy doloroso el no poder tener una relación con su mamá.

Al parecer, Ivonne Montero era la consentida de su mamá, pero cuando se mudó a Miami, ella no se quiso despedir y le dio la espalda.

Ivonne Montero, actriz.

“Recuerdo que mi despedida cuando me fui a vivir a Miami fue un ‘no te me acerques’ y me dio la espalda” contó la actriz sobre la relación con su madre.

Menciona que no hubo un desencuentro en especial que la haya separado de su mamá, pues fue un cúmulo de situaciones que las distanciaron.

Sobre su hermana, contó que tuvo un malentendido con su cuñado y lo tomó personal, por lo que no se hablan.

Ivonne Montero lamentó no poder celebrar su triunfo en La Casa de los Famosos con su familia, por lo que espera poder reconstruir su relación.