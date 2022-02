Eleazar Gómez se quedó con el anillo de compromiso que le dio a Tefi Valenzuela el día que la agredió físicamente y fue a parar a la cárcel por casi medio año.

La propia Tefi Valenzuela reveló el destino de la joya, cuando le preguntaron qué debía hacer Belinda con el millonario anillo de compromiso que le dio Christian Nodal.

Tefi Valenzuela también reveló que Eleazar Gómez no fue el primer hombre que le entregó un anillo de compromiso y dijo qué hizo con esas argollas.

El miércoles 23 de febrero, Tefi Valenzuela arribó al Aeropuerto de la Ciudad de México, donde fue abordada por reporteros.

“Él se lo llevó, yo no tengo ese anillo, o sea yo ni siquiera para que me digan (que lo regrese), tengo anillos de otros novios que me dieron”

Tefi Valenzuela