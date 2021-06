Al ser invitada del programa ‘Montse & Joe’, Isabella Camil amenazó en varias ocasiones con irse por indirectas y cuestionamientos sobre su romance con Luis Miguel.

Issabela Camil se mostró incómoda pero con sentido de broma cuando las conductoras del programa le mencionaban algo de Luis Miguel.

En diversas ocasiones ‘Montse & Joe’ se mostraron insistentes en saber sobre el romance de Issabela Camil con Luis Miguel.

Además, después de que Issabela aclaró que no hablaría sobre ello y amenazó con retirarse del programa pero las conductoras seguían insistiendo.

Montserrat Oliver fue quien le preguntó si realmente es cómo se ve en la serie, haciendo referencia a ‘Luis Miguel’, la serie’.

Enseguida con un risa nerviosa y un disgustada, Issabella Camil se rió y dijo “Me voy a parar”, posteriormente bromeó con la procedencia del sofá.

Después de que terminará de describirse cómo persona, Montse arremetió haciendo referencia a ‘Soy como quiero ser’ una canción de ‘El sol’.

La conversación siguió y al hablar de su hija Antonia, Yolanda Andrade, le dijo “nunca le has dicho, no te vayas a enamorar de un cantante”.

A lo que Issabela contestó “Como chingan, a la próxima me paro”.

Durante el programa, le hicieron llegar un regalo a Issabela Camil, el cual le fue entregado en una caja de joyería.

Se trataba de una medalla, sin embargo, Yolanda bromeó diciendo que iba a ser una foto de Marcela Basteri.

Ante ello, Issabela Camil le dijo “que pendeja” y enseguida tiró una carcajada.

Al final del programa, Montse le cuestionó si le caía bien Camila, quien la interpretaba en ‘Luis Miguel, la serie’, como Erika.

“No la he visto, no he visto la serie. A ver, si lo viví para que lo voy a ver en tele”.

Issabela Camil, actriz.