Issabela Camil, de 54 años de edad, está en la mira debido a que en redes sociales circula un video que la muestra pintándole el dedo a las fans de Wendy Guevara cuando iba a bordo de su vehículo.

Según los seguidores de Wendy Guevara, de 30 años de edad, Issabela Camil los insultó porque no soportó que La Perdida ganará los 4 millones de pesos y además sea la más solicitada del Team Infierno.

Como era de esperarse, en redes sociales, fans de Wendy Guevara, atacan a la esposa de Sergio Mayer, de 57 años de edad, la llaman ardida y maleducada.

Wtf la Sra educada le tira dedo a lo fans de Wendy. No aceptan que Wendy fue la que cargó con el infierno #LacasadelosfamososMx pic.twitter.com/6VOg84D8Dg

Al respecto, Issabela Camil acepta haber pintado el dedo a los seguidores de Wendy Guevara y explica por qué . De acuerdo con la actriz y empresaria, el fandom insultó a su esposo, a sus hijas y a ella. No solo en redes sociales, también en persona.

Debido a que la esposa de Sergio Mayer es quien se enfrentó al hate de los seguidores de algunos exhabitantes de La Casa de los Famosos México, guarda cierto rencor, por lo que aún le cuesta soltar.

Por ello, Sergio Mayer, el líder del Team Infierno, recordó a Issabela Camil que no es el fandom de Wendy Guevara sino algunos fans, los mismos que le tumbaron la cuenta a La Perdida porque no soportan su relación con Marlon Colmenarez.

“Bajé la ventana porque estaba buscando a una de las Mayercitas que siempre le echa porras a Sergio, y grité Mayer Mayer, iba a subir (la ventana), me gritaron... Yo venía de un... Pero me agredieron muy feo, todo el fandom de Wendy, bueno no es todo el fandom, algunas, muy feo con mis hijas, cosas muy delicadas y venía con todo eso encima y lo regresé”

