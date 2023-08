Tras la reciente final de La Casa de los Famosos México, el actor Sergio Mayer se habría destapado como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Durante el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside, Sergio Mayer relató cómo fue su experiencia en La Casa de los Famosos y habló cuáles son sus próximos proyectos, uno de ellos: retomar su carrera política.

Cabe recordar que el actor se desempeñó como diputado federal por Morena, para el periodo de 2018 a 2021. Por lo que estaría considerando volver a la política.

“He tenido yo el beneficio y la bendición de Dios, de la vida, de la gente, de que tengo trabajo, tengo salud, tengo una familia divina, y está muy bien todo, ¿por qué no retribuir y regresar un poco a través de la labor social como representante?”, dijo el integrante del llamado Team Infinierno.

La duda surgió luego de que se viralizó una frase suya en la que pedía a la gente votar por él, porque sería una victoria para la CDMX . Sin embargo, después él aclaró que se refería a que el dinero que ganaría lo usaría para apoyar a fundaciones capitalinas.

En el programa, el integrante de la Casa de los Famosos recordó su etapa como diputado por Morena y aseguró haber cumplido con el 98% de sus asistencias y compromisos.

Destacó que cuando se compromete en algo se va hasta el final y señaló que si la gente lo apoya, podría considerar volver a ser representante popular, aunque aclaró que aun así no abandonaría el medio del espectáculo.

Si bien el integrante del Team Infierno reveló su intención de regresar a la política, no dejó claro para qué cargo sería y cuándo podría suceder ello.

“Cuando fui diputado, y ustedes lo pueden constatar, cumplí con el 98% de mis asistencias y mis compromisos y ahí está en la página, porque cuando me comprometo, ya lo vieron, me voy hasta el fin, entonces, si la gente me da ese beneficio...” Sergio Mayer

Sergio Mayer ya había expresado su deseo de ser jefe de gobierno de la CDMX

En el pasado, Sergio Mayer ya había mostrado su interés por querer ser jefe de gobierno de la CDMX. En agosto de 2022, en el programa ‘Venga la Alegría’, resaltó que Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, en alusión a que él también podría serlo de la CDMX.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste”, dijo.

Asimismo, en una entrevista con Yordi Rosado, reiteró su intención de que “a corto plazo te puedo decir que quiero ser senador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México”.