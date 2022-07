Ingrid Coronado habla por primera vez sobre cómo están sus hijos tras la muerte de Fernando del Solar el pasado 30 de junio. La conductora reveló cómo ha pasado estos difíciles momentos con sus pequeños.

A una semana de la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad, Ingrid Coronado de 47 años de edad reapareció y compartió sobre cómo están llevando sus hijos la partida de su papá.

En medio de las duras críticas que ha recibido en las redes sociales, Ingrid Coronado confesó que se encuentra con una tanatóloga quien le está ayudando a superar la muerte de Fernando del Solar a causa de una neumonía.

El pasado 30 de junio el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Fernando del Solar, la noticia sorprendió a las celebridades pues el conductor se había mostrado muy feliz con su casamiento con Anna Ferro.

Desde el primer momento los medios esperaban las declaraciones de Ingrid Coronado, quien fue esposa del conductor y es la madre de sus dos hijos.

Aunque en un primer momento solo pidió respeto por la situación que estaba viviendo sus hijos y ella, Ingrid Coronado rompió el silencio y habló sobre cómo se encuentran sus hijos.

En el video que se compartió en TikTok, Ingrid Coronado señaló que durante 10 años Fernando del Solar se enfrentó a esta dura batalla.

En la sección llamada “El comentarot” en su programa de radio, Ingrid Coronado confesó que debido al difícil momento por el que está pasando se encuentra asesorada por una tanatóloga.

“Me gustaría compartirles algo que me dijo la tanatóloga que me ha estado asesorando en este proceso …ella me dijo que tenemos que pensar en tres cosas importantes: ‘pensar menos, sentir más y movernos’, me los dijo con respecto a esta situación en particular, pero yo lo tomaría que vale la pena que en la vida hagamos esas tres cosas siempre…”

Ingrid Coronado