El actor y conductor de televisión argentino Fernando del Solar, quien murió esta semana a los 49 años de edad, conmocionó a la industria del entretenimiento, logrando que su ex esposa Ingrid Coronado cancelara la asistencia a un programa de televisión.

Ingrid Coronado de 47 años, iba a ser la invitada especial de este jueves, en el proyecto de Tv Azteca ‘Ventaneando’.

Fue la misma Pati Chapoy de 73 años, quien se disculpó con los televidentes por la ausencia de la conductora y dejó saber que la entrevista sería pospuesta.

“En otra ocasión estará con nosotros y nos platicará lo que tenga que platicarnos”, comentó.

Cabe señalar que cada día, el programa de espectáculos recibe en su foro a un invitado para una entrevista exclusiva, sin embargo, en su lugar, recordaron algunos pasajes de la vida de Fernando del Solar.

La conductora titular de ‘Ventaneando’, excusó a Ingrid Coronado, explicando que esta mañana “fue a la escuela de sus hijos para enterarlos de la muerte de su papá”.

Recordemos que la conductora, quien compartió con el actor programas como ‘Sexos en guerra’ y ‘Venga la alegría’, tuvo dos hijos con él:

Luciano Cacciamani Coronado de 14 años

de 14 años Paolo Cacciamani Coronado de 11 años

Ingrid Coronado estaba en un congreso y no supo que Fernando del Solar murió (TV Azteca)

¿Qué dijo Ingrid Coronado sobre la muerte de Fernando del Solar?

Fernando del Solar murió a los 49 años de edad, y aunque no se dieron detalles sobre la razón de su muerte, se sabe que el ex esposo de Ingrid Coronado no estaba bien de salud, debido al cáncer con el que luchó por más de diez años.

Ingrid Coronado no se ha pronunciado en torno a la reciente muerte de su ex pareja, sin embargo, cuando se hizo pública la noticia, ella se encontraba en un congreso.

Aunque ya está enterada de lo ocurrido, según dejó saber Pati Chapoy, ha preferido mantenerse al margen de la situación y no dar declaraciones al respecto.

Recordemos que 2008 iniciaron una relación sentimental, luego de que el argentino pusiera fin a su relación con la presentadora Ivette Hernández de 37 años.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar (Agencia México)

Fue en 2011 cuando se casaron, pero en 2012 le diagnosticaron al conductor Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que complicó la relación entre ambos.

En 2015 se confirmó su separación y en algunos encuentros con la prensa, él comentó que dedicó separarse de la madre de sus hijos, pues la enfermedad le hizo darse cuenta que “no era por ahí”.

Aunque Fernando del Solar después se casó con Anna Ferro, actualmente Ingrid Coronado permanece soltera.