César Pantoja, hermano del youtuber Juan de Dios Pantoja, fue denunciado por influencers que dijeron ser víctimas de una campaña fraudulenta armada por el joven.

Marianne Gonzaga, quien fue detenida en febrero de 2025 tras apuñalar a la modelo Valentina Gilabert, fue la primera en compartir su experiencia con Pantoja.

La hija del cantante Alfredo Ríos “El Komander”, Kenia Ríos, se unió a la denuncia y reveló más detalles del modus operandi del youtuber.

Marianne Gonzaga denuncia a César Pantoja por pedirle

La influencer compartió un video en sus redes en el que expuso cómo se fue dando el acercamiento con César Pantoja y el intercambio de imágenes íntimas.

Todo comenzó por mensaje hace cinco meses, siendo que Gonzaga se comunicó con él para pedirle de favor que le comprara el último modelo de iPhone aprovechando que el influencer se encontraba en Miami.

Marianne Gonzaga, creadora de contenido. (@marianne_rc)

Días después César Pantoja reanudó al conversación y le propuso a Gonzaga la posibilidad de colaborar con él en varias campañas publicitarias, entre ellas una de Victoria’s Secret. Inluso le pidió que invitara a más influencers.

Para esto, el youtuber le solicitó un video modelando los productos para que supuestamente pudiera enviarlos a la marca.

Gonzaga accedió y envió un video con algunas pijamas, pero días después Pantoja solicitó un nuevo video, solo que ahora posando con lencería.

En su video la influencer dijo haberse extrañado con esta petición, sin embargo dijo no haber desconfiado: “Todo se veía normal. No parecía mentira para nada”, expresó.

Todo transcurrió sin más noticias de la campaña hasta que una amiga −a quien había invitado a ser parte de la colaboración− le mencionó todas las polémicas de César Pantoja en el pasado.

Esta misma amiga logró contactar con el equipo de la marca y descubrió que no había ninguna campaña en marcha.

#CuidadoEnRedes #Influencers #TikTokMexico ♬ sonido original - Marianne @mariannerc Quiero contarles algo importante para que tengan MUCHO cuidado niñas! ⚠️ Hace poco, el creador de contenido César Pantoja me contactó supuestamente para campañas con marcas como Lancôme y Victoria’s Secret… pero todo resultó ser falso. Me pidió fotos y videos en ropa íntima con la excusa de “casting” y “contenido para la campaña”. Después salió con que lo de Victoria’s Secret se había cancelado, pero ya tenía material mío. Investigando, me di cuenta de que no es la primera vez que pasa algo así. Incluso su ex, Carol Castro, ya había hablado de este tipo de situaciones. Se los comparto porque no quiero que ninguna otra niña pase por esto. No se dejen engañar por “oportunidades” que suenan demasiado buenas, verifiquen TODO y cuiden mucho su contenido y su privacidad. Si algo se siente raro, probablemente lo es. 💔 Compartan para que más personas estén alertas 🙏 #Alerta

Kenia Ríos también se lanza contra César Pantoja por engaño a influencers

La influencer Kenia Ríos tampoco se quedó callada y denunció la forma en que César Pantoja la fue abordando en redes sociales.

Por lo que relató, comenzó a entablar contacto con Pantoja tras la polémica por infidelidad que protagonizó en 2025.

Ríos admite haber aceptado el acercamiento debido a que el joven se mostraba con ella como una buena persona que “ya había cambiado” para bien.

Sin embargo, a ella comenzó a hacerle ruido que muchas de las campañas que Pantoja le prometía ya no se concretaban pese a que el joven le insistía mucho en este tipo de proyectos.

Uno de los detalles que recordó fue que el youtuber le prometía un 50% de las ganancias, lo que para ella debió ser una primera señal de alerta.

“Nadie por más bueno que sea te ofrece el 50% de nada, pero según él le gustaba que a todos les fuera bien”, advirtió Kenia Ríos.

La hija del Komander dijo haberse disculpado con todas las amigas a las que llegó a invitar a las campañas de César Pantoja, sintiéndose responsable de haberlas puesto en peligro.

“Las personas nunca cambian”, remató Kenia Ríos enfatizando su advertencia a todas las influencers que hayan tenido o puedan tener relación con César Pantoja.