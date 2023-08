César Pantoja y Carol Castro terminaron: Una infidelidad del hermano de Juan de Dios Pantoja fue la razón de su separación.

Apenas hace cuatro meses, César Pantoja -de 20 años de edad- y Carol Castro -de 22 años de edad-se mostraban muy felices tras convertirse en padres.

Sin embargo, desde ese momento su relación se ha encontrado en medio de la controversia e incluso ya se hablaba de que estaban separados luego de que Carol Castro exhibió a César Pantoja de mal padre.

En medio de toda la controversia, Carol Castro confirmó que ya no se encuentra con César Pantoja luego de que se viralizó un video en donde se encuentra con otras dos mujeres.

Esto es lo que habría pasado con el hermano de Juan de Dios Pantoja y su infidelidad a Carol Castro.

En 2022 César Pantoja y Carol Castro confirmaron su romance, desde el primer momento han protagonizado varias polémicas.

Una de ellas fue cuando anunciaron que se convertirían en padres, pues fueron acusados de romantizar el embarazo a una temprana edad.

Pese a las críticas que recibieron, César Pantoja y Carol Castro se mostraron muy felices de formar una familia e incluso se defendieron señalando que la edad no era sinónimo de ser un buen padre o no.

A menos de un año de convertirse en padres, César Pantoja y Carol Castro vuelven a estar en medio de la controversia luego de que se relevó que se habían separado por una infidelidad.

En las redes sociales se viralizó un video en donde se puede ver al hermano de Juan de Dios Pantoja en un antro con dos mujeres, pero ninguna de ellas es Carol Castro.

El video de inmediato le llegó a Carol Castro, quien confirmó que César Pantoja ya no era su pareja.

“Uno no termina de conocer a la gente. Me acaban de llegar unos videos de mi ahora expareja con una mujer en el antro y solo quería decirles que si salen a partir de este momento yo no estoy con él”

Carol Castro