Inés Gómez Mont estaría dispuesta a divorciarse para poder limpiar su nombre

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentran en medio de la polémica luego de que fueron acusados por los delitos de peculado, delincuencia organizada y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunque la pareja se habría mostrado muy unida, una revista de espectáculos reveló que Inés Gómez Mont se encuentra muy molesta con esposo Víctor Manuel Álvarez Puga e incluso estaría dispuesta a divorciarse.

De acuerdo con la revista TVNotas, Inés Gómez Mont no quiere pisar la cárcel, por lo que estaría pensando separarse de su esposo para poder limpiar su nombre.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez ( inesgomezmont / Instagram)

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez ya esperaban que fueran investigados

En su cuenta de Instagram, Inés Gómez Mont compartió un mensaje en donde señaló que es inocente. Sin embargo su mensaje creó gran polémica pues habló en primera persona sin mencionar a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

La revista de espectáculos TVNotas reveló que esta situación se debe a que Inés Gómez Mont quiere limpiar su nombre aunque eso implique separarse de su esposo.

Un amigo de Víctor Manuel Álvarez Puga habría señalado que el empresario y el exesposo de Inés Gómez Mont habría sido amigos, aunque su relación no empezó hasta que ambos se encontraban separados.

La fuente destacó que la investigación en contra de la pareja, no fue sorpresiva pues cuando Julio Scherer dejó su puesto, Víctor Manuel Álvarez Puga sabía que ya sabía que venían por ellos.

De acuerdo con el medio esa fue la razón por la que Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga decidieron irse del país con la esperanza de que pudieran resolver esta situación.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez estarían enfrentando problemas de pareja

Sobre si Inés Gómez Mont sabía de los malos manejos de su esposo, la fuente destacó que no sabía de todo, pero no cree que la conductora sea inocente pues sabía que no era normal gastar de la manera que lo hacían.

En ese sentido se puntualizó que Víctor Manuel Álvarez se habría molestado con Inés Gómez Mont por presumir los lujos en las redes sociales.

Víctor Manuel Álvarez considera que si no se hubiera presumido los lujos, hubiera pasado desapercibido. Sin embargo Inés Gómez Mont le reclama que la haya involucrado en esta situación legal.

La fuente destacó que la pareja está enfrentando problemas pues Inés Gómez Mont le reclama a su esposo que haya afectado su imagen de “madre ejemplar”, ya que ahora considera que la ven como una “delincuente”.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram/Inés Gómez Mont)

Inés Gómez Mont dispuesta separarse para no pisar la cárcel

Según la fuente Inés Gómez Mont estaría planteándose la posibilidad de divorciarse, pues le han aconsejado que luche por separado para limpiar su nombre.

En ese sentido puntualizó que no sabe si la separación será real o fingida, pero lo que Inés Gómez Mont quiere es lograr que ya no la relacionen con su esposo.

Inés Gómez Mont incluso ya se encontraría vendiendo algunas propiedades y los lujos que adquirió para poder pagar lo que dicen que debe.

La conductora tendría miedo de regresar a México y terminar en la cárcel, ya que no soportaría que la separen de sus hijos, por eso prefiere abandonar a Víctor Manuel Álvarez.

Víctor Manuel Álvarez habría caído en excesos al gastar mucho dinero en “propiedades, mujeres y fiestas”

De acuerdo con el medio la pareja se encuentra en Europa e incluso destacó que Víctor Manuel Álvarez antes de comprar la casa de Cher, había adquirido la de Beyoncé.

La fuente destacó que Víctor Manuel Álvarez también cayó en excesos pues gastó mucho dinero en “propiedades, mujeres y fiestas”.

Según el medio la actual novia de Luis Miguel, Mercedes Villador era una de las invitadas más frecuentes a las fiestas que realizaba Víctor Manuel Álvarez en un departamento en el St. Regis Resident.

Sobre si Inés Gómez Mont se encontraba al tanto de las fiestas de su esposo, la fuente destacó que sí pero como tenía una vida de lujos lo perdonaba.