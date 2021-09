Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales, a 17 días de darse a conocer que se giró una orden de aprehensión en contra suya y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Inés Gómez Mont y a su pareja por los delitos de peculado, delincuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante ello, Inés Gómez Mont ha asegurado en una publicación del 28 de septiembre, compartida a través de Instagram:

“Soy inocente y no he cometido ningún delito”

Inés Gómez Mont inició su mensaje afirmando que durante los días que ha permanecido en silencio, se ha enfocado en preparar su defensa.

En ese sentido, la exconductora de ‘Ventaneando’ reiteró que sigue sin poder tener acceso a la carpeta de investigación en su contra.

Aún así Inés Gómez Mont afirmó que es inocente de las acusaciones en su contra que se han ventilado a través de los medios de comunicación:

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”

Inés Gómez Mont