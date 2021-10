Andrea Legarreta prefiere no opinar sobre Inés Gómez Mont

A través de sus redes sociales Inés Gómez Mont negó que haya recibido 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos, tal y como dicen las autoridades.

En entrevista con varios medios, Andrea Legarreta se negó a opinar sobre la situación de Inés Gómez Mont y destacó que no ha convivido tanto con ella.

A diferencia de Galilea Montijo, Andrea Legarreta no quiso opinar de las acusaciones en contra de Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga .

En entrevista presentada por el programa ‘De Primera Mano’, Andrea Legarreta destacó que no opinaría de Inés Gómez Mont pues no tuvo la oportunidad de convivir con ella.

Aunque destacó que tiene respeto por su familia, Andrea Legarreta dejó en claro que no mantiene una relación de amistad con Inés Gómez Mont, caso contrario al de su compañera Galilea Montijo, quien ha demostrado que es muy cercana a la conductora.

“Yo creo que este es un tema muy delicado del cual prefiero no emitir ninguna opinión. Con Inés no he convivido mucho con ella, sin embargo le tengo cariño y respeto a su familia. Sinceramente no voy a comentar nada de eso”

Andrea Legarreta