Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, le hizo una promesa a su suegra Maribel Guardia, que les ayudará a enfrentar de mejor manera la ausencia del joven cantautor.

Aunque Julián Figueroa no pudo cumplir el deseo de ver a su familia unida tras la muerte de Joan Sebastian, en su círculo más íntimo sí lo logró.

Esto fue, que su mamá, Maribel Guardia (63 años) y su esposa Imelda Garza Tuñón (26 años) tuvieran una relación tan cercana, que se consideraran madre e hija.

Gracias a ello, Imelda Garza Tuñón le ha prometido a Maribel Guardia no dejarla sola nunca, ahora que se han quedado ambas sin uno de los amores de su vida.

Así lo reveló la propia viuda de Julián Figueroa, en una entrevista para el programa ‘Todo para la Mujer’, que retomó ‘Ventaneando’.

Imelda Garza Tuñón aseguró que tras la muerte de su esposo Julián Figueroa, se quedará viviendo en la casa que comparte con Maribel Guardia y su hijo José Julián, de 5 años.

Una de las razones, dijo la viuda de Julián Figueroa, es que su vida entera está en la Ciudad de México, pues es aquí donde está su trabajo.

También, dijo Imelda Garza Tuñón, porque en CDMX vive Maribel Guardia, quien se ha convertido en una segunda madre para ella y no desea que esté sola.

“Aquí este mi trabajo está aquí este soy cantante soy actriz no no planeo dejar la ciudad y sobre todo no planeo dejar sola a mi tía en estos momentos tan difíciles que está pasando yo voy a estar con ella siempre y la voy a apoyar en todo lo que necesite mi tía”

Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa