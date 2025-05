Pese a que es un hombre casado desde abril de 2024, Horacio Pancheri -de 42 años de edad- no supera su ruptura con Marimar Vega.

Durante una entrevista, Horacio Pancheri deja ver lo dolido que se encuentra ya que no soporta la felicidad de Marimar Vega al lado de su esposo.

Horacio Pancheri no puede con la felicidad de su ex, Marimar Vega, aunque ya está casado

“Fueron semanas de terapia dura”, dijo Horacio Pancheri cuando Jorge Van Rankin le preguntó sobre su separación de Marimar Vega, de 41 años de edad.

Y es que Horacio Pancheri sintió “morir” al ver que Marimar Vega se casó con Jerónimo Rodríguez, el director de fotografía de la serie “El juego de las llaves”

Horacio Pancheri (Jorge El Burro Van Ranikn / YouTube)

Aunque está casado con Isa Valero, el actor reconoció que no soporta que su ex novia lo haya olvidado con un camarógrafo que él no considera guapo.

“No quiso tener hijos conmigo y se casó con el camarógrafo de la serie que estábamos haciendo. Un gran amigo, le mando un beso... No pensé que iba a terminar con un camarógrafo. (Pensé) capaz que se besuquea con Christian de la Fuente, capaz que se besuquea con un actor guapísimo, un amigo mío, pero no del pinche camarógrafo” Horacio Pancheri

¿Por qué terminaron Horacio Pancheri y Marimar Vega?

Horacio Pancheri y Marimar Vega tuvieron un romance de dos años. Durante la pandemia por Covid-19 vivieron juntos en Los Ángeles.

Debido a que querían cosas diferentes en la vida, Horario Pancheri y Marimar Vega se separaron en enero de 2021.

Según el actor, ella quería tener hijos, pero él no. Cuando se lo expuso, este se sorprendió porque cuando la conoció, Marimar Vega le dijo todo lo contrario.

“Terminamos porque ella quería embarazarse y yo no quise... Es que al principio ella no quería casarse, ni tener hijos. Ella venía de un divorcio con ‘el Güero’ Franco. No quería casarse ni tener hijos” Horacio Pancheri

Tras la ruptura, la actriz inició un romance con Jerónimo Rodríguez, de 44 años de edad.

Boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez. (@marimarvega)

Esto molestó y le dolió a Horacio Pancheri, ya que el matrimonio de la pareja, que tuvo lugar en febrero de 2022, ocurrió muy rápido.

“A casi un mes se casó con el camarógrafo” Horacio Pancheri

Actualmente, Marimar Vega tiene un matrimonio sólido y feliz con Jerónimo Rodríguez, con quien dice conoció el verdadero amor.

Ya que en el pasado se involucró con hombres tóxicos, siendo su relación más dañina la que sostuvo con Horacio Pancheri.

Por su parte, Horacio Pancheri está casado con la arquitecta Isa Valero, cuyo romance inició tras su ruptura con la actriz mexicana.