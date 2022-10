El hijo no reconocido del actor Andrés García exhibió a Gustavo Adolfo Infante a quien señaló de ofrecerle algo a cambio de que contará el chisme.

Luego de que la vedette Lyn May revelará en entrevista para el programa De Primera Mano de Gustavo Adolfo Infante, que Andrés García tiene un hijo no reconocido, la atención mediática creció entorno a la vida privada del exgalán de las telenovelas.

Según declaró Lyn May a Gustavo Adolfo Infante, en julio pasado, Andrés García habría procreado con su amiga, la también vedette Melina May, un hijo cuyo nombre es Eric García.

Actualmente, Eric García trabaja en la Asociación Nacional de Actores, y al revelarse su supuesto parentesco con Andrés García ha sido contactado por varios medios para entrevistarlo.

Andrés García (Instagram/@andrésgarcíatvofi)

De hecho, en el programa del 12 de octubre de Chisme No Like, Lyn May volvió hablar sobre el hijo no reconocido de Andrés García y dijo:

“Es un muchachito muy lindo y él me dijo, cuando quieran entrevistarme, tú llévame y yo digo todo de mi papá y de mi mamá, porque ella es una vedette, es guapísimo es idéntico al padre”.

Por lo que el programa de Elisa Beristain y Javier Ceriani contactó a Eric García para entrevistarlo, sin embargo, él se negó a hablar, aunque dejó una reveladoras declaraciones sobre Gustavo Adolfo Infante.

Eric García, supuesto hijo no reconocido de Andrés García (Especial)

¿Qué le ofreció a cambio Gustavo Adolfo Infante al hijo no reconocido de Andrés García?

De acuerdo con Eric García, el hijo no reconocido de Andrés García, Gustavo Adolfo Infante, por medio de su programa De primera mano, le ofreció dinero para que hablara de su padre, quien actualmente tiene problemas graves de salud.

No obstante, Eric optó por negarse en Chisme No Like a dar su opinión al respecto de su supuesto papá:

“La verdad no tengo nada qué decir del señor, hace años que no lo veo y pues digo, me da mucha pena la situación que está viviendo, pero me ofrecieron dinero de De Primera Mano y ni aún así acepte, imagínense, sin dinero pues menos”.

Al ser cuestionado sobre si había tenido contacto con Andrés García, Eric se limitó a responder:

“sí, sí, pero es algo que no me interesa que la gente sepa, la relación que haya tenido con él, ni cómo estemos ahorita”, dejando en claro que no ventilará nada a los medios de comunicación.