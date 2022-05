Hijo de Alfredo Adame fue extorsionado con fotografías intimas que había mandado por lo que ya no confía en las aplicaciones para conseguir pareja pues puede ser un arma de doble filo.

En medio de las especulaciones sobre si se podrá reconciliar con Alfredo Adame ahora que se ha mostrado abierto a tener un acercamiento con sus hijos, Sebastián Adame reveló que se vio obligado a pagar para que no se publicaran sus fotografías íntimas.

En entrevista con varios medios, Sebastián Adame señaló que por el momento se encuentra disfrutando su soltería por lo que por ahora no está interesado en tener una pareja formal.

En conferencia de prensa se dio a conocer a los famosos que serán parte de la celebración de la marcha LGBT 2022 en la CDMX. Entre los asistentes se encontraba el hijo de Alfredo Adame.

Además de ser cuestionado sobre la supuesta reconciliación con Alfredo Adame, Sebastián Adame habló sobre su vida sentimental luego de que terminó su relación con su novio.

Sebastián Adame destacó que por el momento se encuentra disfrutando de su soltería y no tiene planes de tener una relación formal.

Al ser cuestionado si alguna vez ha utilizado las plataformas para conocer una pareja, Sebastián Adame confesó que lamentablemente tuvo que aprender una lección a la mala por lo que ya no confía tan fácilmente.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Sebastián Adame reveló que hace tiempo fue extorsionado por unas fotografías íntimas que había compartido.

Sebastián Adame reveló que tuvo que pagar 3 mil pesos para evitar que el material se hiciera público.

“La última vez que mande una nude hace mucho me costó tres mil pesos, entonces no vale la pena”

El hijo de Alfredo Adame señaló que eso fue hace muchos años, por lo que ahora se cuida para no exponerse a ese tipo de situaciones.

“Me extorsionaron, porque si pague el dinero para que no saliera la foto, hace 5 o 6 años más o menos. No me he vuelto a tomar nada porque no me quiero arriesgar otra vez”

Sebastián Adame