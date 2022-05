Alfredo Adame ha dicho en varias ocasiones que tiene la intención de reconciliarse con sus hijos por petición de su ahora exnovia. La exesposa del actor, Mary Paz Banquells dice que no quiere que lastime a sus hijos y los piensa defender.

Hace algunas semanas, Alfredo Adame reveló que su novia, Magaly Chávez, le había pedido que se reconciliara con sus hijos.

Mary Paz Banquells dijo que su hijo Diego recibió la propuesta de una televisora para que ‘hiciera las paces’ con su papá en un programa.

Los hijos de Alfredo Adame han deja claro que no harán un ‘espectáculo’ de sus problemas familiares y que accederían hablar con su papá, per sin cámaras.

Al parecer, el conductor no se ha comunicado con ellos y tal vez se descarte una reconciliación, pues esta era una petición de su entonces novia y ya finalizaron la relación.

Durante una entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la actriz no quiso hablar de la supuesta reconciliación.

Aclaró que ese era un asunto entres sus tres hijos y Alfredo Adame, por lo que no se metería.

Sin embargo, aclaró que no va permitir que los sigan lastimando, pues está dispuesta a defenderlos.

“Yo lo único que no voy a permitir es que me los lastimen más, porque así tengan 30 años, me siguen doliendo y me siguen preocupando y no voy a permitir que me los lastimen más”

Mary Paz Banquells