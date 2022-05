Alfredo Adame llora al recordar que lo llamaron “mal padre” y se dijo dispuesto a tener una reconciliación con ellos y dejar atrás todas las diferencias que en algún momento tuvieron.

Tras confirmar su relación con Magaly Chávez, Alfredo Adame confesó que la exintegrante de ‘Enamorándonos’ le había pedido que se reconciliará con sus hijos.

A pesar de que Alfredo Adame reveló en diferentes medios que estaba dispuesto a tener un acercamiento con sus hijos: Diego, Sebastián y Alejandro, Mary Paz Banquells declaró que hasta el momento no se ha acercado a ellos.

Tras su divorcio de Mary Paz Banquells en 2018, Alfredo Adame se distanció de sus hijos e incluso señaló que ya no eran parte de su familia y que se encontraban fuera de su testamento.

Sin embargo la relación con sus hijos estaría a punto de cambiar y es que a petición de Magaly Chávez, Alfredo Adame se ha mostrado dispuesto a reconciliarse con Diego, Sebastián y Alejandro, con quienes está distanciado desde julio de 2020.

Durante el programa ‘Soy famoso ¡Sácame de Aquí!’, Alfredo Adame lloró al recordar que algo que le dolió es que lo llamaron “mal padre”.

Luego de que Magaly Chávez lo animó a aprovechar las cámaras del programa y enviarles un mensaje a sus hijos, Alfredo Adame señaló que espera que algún día puedan arreglar sus diferencias.

Alfredo Adame se dijo dispuesto a rencontrarse con Diego, Sebastián y Alejandro en algún lugar y recuperar su relación de padre e hijos.

En un mensaje que había grabado, Alfredo Adame habló sobre la situación que vive con sus hijos y señaló que sus problemas comenzaron por culpa de Mary Paz Banquells.

De acuerdo con Alfredo Adame, Mary Paz Banquells influenció a sus hijos al tal grado que llegó a desconocerlos y desheredarlos.

Entre lágrimas Alfredo Adame reconoció que la parte que más le dolió es que durante la competencia lo tacharan de mal padre pues destacó que siempre estuvo presente para sus hijos.

Durante una de las dinámicas de ‘Soy famoso ¡Sácame de Aquí!’, Apio Quijano señaló que de las celebridades presentes, Alfredo Adame podría ser considerado como un “mal padre”.

Sinn dejar de llorar, Alfredo Adame destacó que algo que lo lastimó es que sus hijos se hayan puesto de lado de su mamá y consideró que no merecía ese trato por lo que decidió tomar esa actitud.

“Sí me lastimó que su mamá los alienara en mi contra, al grado que llegué a desconocerlos y a desheredarlos, porque yo no concebía porque siendo tan buen padre me habían tratado de esa manera, pensé que no merecía ese trato y por eso adopte esa actitud”

Alfredo Adame