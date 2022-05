Hijo de Alfredo Adame está feliz de que Magaly Chávez esté cambiando a su papá, pues aseguró que aunque no la conoce, en este último tiempo ha visto como el conductor ha modificado su actitud y ahora busque una reconciliación.

Luego de que Alfredo Adame lloró al recordar que lo llamaron “mal padre” durante una de las dinámicas de ‘Soy famoso ¡Sácame de Aquí!’, Sebastián Adame reveló que también se encuentra dispuesto a una reconciliación.

Sebastián Adame destacó que aunque también espera junto a sus hermanos Alejandro y Diego, un reencuentro con su padre Alfredo Adame, queda un camino largo por recorrer ya que durante dos años el conductor se ha expresado muy mal de ellos.

Durante el programa ‘Soy famoso ¡Sácame de Aquí!’, Alfredo Adame rompió el llanto al recordar que fue tachado de “mal padre”, luego del distanciamiento que ha tenido con sus hijos: Sebastián, Diego y Alejandro.

En medio de la controversia sobre si podrá existir una reconciliación entre Alfredo Adame y sus hijos, Sebastián Adame ofreció una entrevista al programa ‘Venga la Alegría’ donde habló sobre está situación.

En su conversación, Sebastián Adame se dijo dispuesto a resolver las diferencias con su papá y se mostró feliz de que Alfredo Adame se encuentre cambiando.

Sebastián Adame reconoció que una pieza fundamental en el cambio de Alfredo Adame ha sido Magaly Chávez, por lo que espero que su papá pueda seguir por este camino.

“Hace mucho que no lo veía así de vulnerable, me alegra que esté cambiando y trabajando en esas cosas. No tengo el placer de conocer a Magaly, pero he visto que sí lo está cambiando bastante. Si está cambiando, eso me alegra bastante y que quiera mejorar está excelente, me gustaría que siguieran”

Sebastián Adame