Lyn May, Carmen Campuzano y Aleida Nuñez irán a la marcha LGBT 2022 en la CDMX

Entre los famosos que asistirán a la marcha LGBT 2022 en la CDMX estarán Lyn May, Carmen Campuzano, Aleida Núñez, así como otras celebridades del medio.

En conferencia de prensa se dio a conocer a los famosos que serán parte de la celebración de la marcha LGBT 2022 en la CDMX.

Magno evento de la comunidad que estará celebrando su edición 44 el próximo 25 de junio.

El cual comenzará en la icónica glorieta del Ángel de la Independencia de la CDMX, para recorrer la avenida Paseo de la Reforma y llegar hasta el Zócalo capitalino.

View this post on Instagram

En este magno evento tan especial para la comunidad, la marcha LGBT 2022 en la CDMX tendrá la presencia de varios famosos.

En donde destaca la participación de Lyn May, Carmen Campuzano y Aleida Nuñez, así como el músico Jhonny Caz quien será rey de la marcha LGBT 2022 de la CDMX.

Ante esto y de manera virtual Jhonny Caz se hizo presente en la conferencia de prensa de la marcha LGBT 2022 de la CDMX, en donde dijo estar más que feliz de formar parte.

“Estoy feliz, encantado. Sí esta ocasión puedo apoyar a una comunidad que me ha llenado de amor, que me ha mantenido fuerte, que me ha impulsado y puedo corresponderles, mi disposición está completamente”.

Jhonny Caz