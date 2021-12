Hija de Adrián Uribe es idéntica a él cuando era bebé; a través de Instagram, el comediante publicó la foto que lo prueba.

“La genética no miente. Mi hija y yo de bebé”, escribió Adrián Uribe junto a la fotografía que lo compara con su primogénita.

Y no miente, la imagen muestra al comediante de bebé con cabellito rebelde haciendo una mueca de sorpresa mientras mira fijamente a la cámara, por su parte, se muestra sombrada porque la retratan.

Adrián Uribe asegura que él y su hija son como dos gotas de agua (@adrianuribe / Instagram)

Piden que Emily no se parezca a su papá Adrián Uribe

Las reacciones no se hicieron esperar, fans del ex conductor de ¿Quién es la máscara? coinciden: son como dos gotas de agua y otros más piden que Emily no se parezca a su papá Adrián Uribe.

“Ojalá que creciendo se parezca más a su mamá”, “Están igualitos”, “Par de bellezas”, “Ella es tu versión pero en bonita”, “Muy linda foto, sí se parecen”, “¿Qué te pasó? Estabas bien bonito”,

“Está hermosa tu bebé y tú lo estabas también”, “De pronto pensé que era el mismo bebé”, ”No era necesario esa comparación, es igualita a ti”, “Sí, la chispa se hereda”, se lee entre comentarios.

¿Hija de Adrián Uribe será actriz?

La comparación llega a pocos días de que Adrián Uribe compartiera en redes sociales un video de Emily desmotando que tiene lo necesario para ser actriz.

“Creo que va que vuela para actriz”, cita el comediante junto al video que muestra a la bebé fingir enojo cuando su padre se lo pide.

Adrián Uribe quiere tener otro bebé

Por otra parte, pese a que Adrián Uribe se encuentra muy contento con Emily, fruto de su relación con Thuany Martins, así como con su hijo Gael García, admite que quiere tener otro bebé.

En declaraciones para el programa Hoy, el conductor aseguró haber platico con su esposa de la posibilidad de aumentar un nuevo miembro a la familia.

“Lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, peor vamos a ver qué pasa”, reveló.