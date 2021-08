Adrián Uribe quiere volver a ser padre junto a Thuany Martins

Luego de que se reveló que Adrián Uribe y Thuany Martins tuvieron una boda secreta. El conductor reveló que le gustaría volver a ser padre pronto.

En entrevista para el programa Hoy, Adrián Uribe confesó que se encuentra muy feliz con su hija Emily, por lo que no descarta la idea de volver a convertirse en padre.

Después del nacimiento de su bebé, Adrián Uribe regresó a la televisión como conductor de la nueva temporada el ‘Minuto para ganar VIP’.

A nueve meses del nacimiento de su hija Emily, Adrián Uribe reveló que si ha planeado volver a convertirse en padre con Thuany Martins.

En entrevista para el programa Hoy, Adrián Uribe puntualizó que se encuentra encantado con su hija y a sus 48 años desea tener otro bebé pronto.

En el video, Adrián Uribe bromeó con el hecho de que se le quitan las ganas de ser padre cuando se levanta en la madrugada.

“De repente se me antoja, pero cuando me despierto a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría”

Adrián Uribe