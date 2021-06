Adrián Uribe se describe ‘afortunado’ por lograr sobreponerse a la muerte durante su enfermedad.

Y es que, hace tres años, el actor estuvo entre la vida y la muerte luego de constantes cirugías para tratar una peritonitis .

Adrián Uribe dijo haber hablado con ‘Dios’ en sus últimos días en el hospital; según contó, eso fue lo que le dio la confianza de sanar.

En entrevista con Yordi Rosado, Adrián Uribe contó cómo fue que se sobrepuso a la muerte luego de padecer peritonitis .

Sus problemas de salud comenzaron hace 15 años, cuando tuvo que ser operado de una hernia umbilical causada por “las cargadas” en el reality ‘Bailando por un sueño’.

En dicha operación, los médicos pusieron una malla cerca de su intestino ; la cual, fue r echazada por su cuerpo unos años después.

Según dijo Adrián Uribe, las molestias comenzaron durante una visita al dentista. Dos días después, comenzó con fiebre.

“De repente la vida te para, te pone un alto. Yo siempre he sido una persona sana, no he tenido una enfermedad, de repente un día voy al dentista, un dolor de estómago tremendo, amarillo, con ganas de vomitar.”

Luego de que los médicos realizaran una serie de tomografías, Adrián Uribe fue diagnosticado con peritonitis; “se me había perforado el intestino”, explicó.

Por la gravedad de la enfermedad, fue llevado al quirófano.

En total, Adrián Uribe fue operado 3 veces para cortar y coser las perforaciones de intestino.

Luego de las cirugías, Adrián Uribe tenía miedo incluso de dormir y no poder despertar.

Adrián Uribe había perdido las esperanzas de que su salud mejorara; pero, luego de hablar con ‘Dios’ y “perdonar”, recuperó la confianza.

“Esa noche me puse a llorar, se me vino mi vida, lo que había hecho daño, a la gente que le fallé y fue una depuración. Yo ya me estaba despidiendo mentalmente de mi familia, pensé que me iba a morir, hablé conmigo, con Dios.”

Adrián Uribe