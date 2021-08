Adrián Uribe quiere alejarse de ‘El Vítor’ y dejar a un lado sus personajes de comedia, para apostar a su nuevo proyecto de ‘ stand up ’ .

Y es que, según reveló Adrián Uribe en entrevistas, su carrera está lista para reinventarse y probar suerte en otra faceta de trabajo.

Toda vez que quiere ofrecerle a su público un nuevo estilo que “nadie espere”.

Adrián Uribe, fiel a su creencia de “ser auténtico”, ya no quiere encasillarse en su personaje de ‘El Vítor’.

Con más de 30 años de carrera, Adrián Uribe ha aprendido a querer y valorar a ‘El Vítor’, el comediante “que se quedó en el corazón de la gente”, según describe.

No obstante, quiere hacerlo a un lado para diversificar su estilo en un nuevo proyecto de ‘stand up’.

“Siempre he defendido ser auténtico, no sé cuánto he aportado a la comedia, pero sé que he aportado personajes que se han quedado en el corazón de la gente (…), mi carrera está en un momento interesante en donde también haré otras cosas.”

Adrián Uribe