La modelo y presentadora alemana Heidi Klum, volvió a demostrar por qué es considerada la reina de Halloween, pues para su celebración de 2026 dejó atrás los disfraces convencionales y apostó por una propuesta tan extraña como inquietante: convertirse en una versión monstruosa de su propia mano.

Heidi Klum, conocida por sus elaboradas transformaciones cada 31 de octubre, presentó un atuendo que destacó por su caracterización, prótesis y maquillaje, elementos que contribuyeron a crear una apariencia de criatura de terror al ser su propia mano mutilada.

El disfraz de Heidi Klum para Halloween 2026 (NOAM GALAI / Getty Images via AFP)

¿Cómo fue el disfraz de Heidi Klum para Halloween 2026?

La idea de Heidi Klum consistió en transformar una parte de su propio cuerpo en el centro de su disfraz; el resultado fue una figura inspirada en una mano amputada, con una apariencia escalofriante que convirtió su propuesta en una de las más llamativas de la temporada.

La modelo volvió a recurrir a la caracterización profesional para llevar su concepto más allá de un simple vestuario, además de que la ilusión corporal y los detalles de terror fueron fundamentales para construir el personaje.

El disfraz de Heidi Klum para Halloween 2026 (NOAM GALAI / Getty Images via AFP)

Heidi Klum mantiene su tradición de disfraces extremos

Cada año, Heidi Klum genera expectativa por sus disfraces de Halloween, una tradición que la ha llevado a interpretar personajes fantásticos, criaturas monstruosas y figuras reconocibles de la cultura popular.

Sus transformaciones suelen requerir largas sesiones de maquillaje y prótesis, además de un proceso creativo que prioriza el impacto visual.

Con su propuesta para este Halloween 2026, Heidi Klum reafirmó su gusto por las ideas extravagantes y el terror corporal; su disfraz volvió a demostrar que, para ella, Halloween es mucho más que elegir un atuendo: es una oportunidad para transformar por completo su apariencia y sorprender al público.