Héctor Suárez Gomís arremete contra seguidores de AMLO: “Mascotas amaestradas”, les llama

Héctor Suárez Gomís se encuentra en medio de la polémica luego de que a través de Twitter se enfrentó con el periodista Vicente Serrano .

En entrevista con varios medios, Héctor Suárez Gomís habló sobre las críticas que ha recibido por sus publicaciones contra el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el video, Héctor Suárez Gomís comparó a los seguidores de AMLO con las barras de futbol y aseguró que se encuentran amaestrados para arremeter contra los opositores.

Héctor Suárez Gomís (@pelongomis / Instagram )

Héctor Suárez Gomís: “Todos los ‘chairitos’ son miembros de una barra que te tiran orines en el estadio”

Héctor Suárez Gomís tuvo una entrevista con varios medios donde destacó que siempre ha sido muy critico con la política sin importar el partido o candidato.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Héctor Suárez Gomís aseguró que ahora les ponen más atención a sus publicaciones.

“Desde Calderón, Peña, lo que pasa es que ahorita le ponen más atención por el momento social y político que está pasando. Pero esa misma crítica se la hice a todos los que estuvieron en ese mismo puesto” Héctor Suárez Gomís

Al ser cuestionado sobre su pelea con el periodista Vicente Serrano, Héctor Suárez Gomís destacó que fue el comentarista quien se metió con él.

“Él y yo tenemos una historia que yo me hubiera guardado si él no se hubiera metido conmigo (…) Si yo tengo una opinión política o social o de lo que sea, esa es mi opinión no tiene porque llegar toda una banda” Héctor Suárez Gomís

En ese sentido Héctor Suárez Gomís comparó a los seguidores de AMLO como las barras de los equipos de futbol.

“Todos los ‘chairitos’ son miembros de una barra que te tiran orines en el estadio, así se comportan. Si yo tengo una opinión distinta a la tuya, que más te da lo que yo opine” Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís sobre los seguidores de AMLO: “Son unas mascotas amaestradas”

Héctor Suárez Gomís destacó que con anteriores gobiernos a AMLO no pasaba que al hacer una crítica se arremetiera contra al detractor.

“Eso antes no pasaba, tú ponías tu opinión de los secretarios de Estado, de los presidentes y estaba todo normal. A no ahora hay una jauría que además amaestraron, porque son unas mascotas amaestradas” Héctor Suárez Gomís

En el video destacó que incluso tienen un manual en el que saben que a todos los que piensan diferente los deben de criticar y humillar.

“Como están adoctrinados y realmente les dijeron: ‘mira tú tienes que decirles, este es el manual humíllalo, insúltalo’ y entonces conmigo siempre es lo mismo, ‘es que eres un fracasado no le llegas a tu papá'” Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís aseguró que él le contesta a las críticas y por eso le contestó a Vicente Serrano. Además señaló que si se lo encuentra de frente lo más seguro es que salga corriendo.

Héctor Suárez Gomís (@pelongomis / Instagram)

Héctor Suárez Gomís: “A los pobres tampoco los vas a sacar si les regalas dinero”

En el video Héctor Suárez Gomís puntualizó que no teme que puedan arremeter contra de su vida por compartir sus opiniones.

“Si me matan, que me maten. Yo no creo que nadie viva más o menos de lo que le corresponda y yo no puedo estar atendido a estar cuidándome (…) yo no creo que en el señor que está, pero tampoco creí en Peña, ni tampoco en Calderón” Héctor Suárez Gomís

Destacó que sus opiniones son porque ama a su país y por eso es crítico con las autoridades que rigen a México.

“Si yo le digo algo al presidente o a los secretarios de Estado es porque no quiero a mi país, es porque precisamente amo a mi país. Lo que debería de luchar no es porque no haya desigualdad es porque no haya pobreza” Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís destacó que no se encuentra de acuerdo con que se le de dinero a las personas, ya que prefiere que se generen oportunidades laborales.