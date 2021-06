Héctor Suárez Gomís revela cómo se enteró de la muerte de su padre

Héctor Suárez Gomís dedicó un mensaje en Instagram a su papá, a un mes de su fallecimiento. En su emotiva carta, el comediante reveló más detalles sobre la muerte de Héctor Suárez .

El comediante decidió contar cómo fue que se enteró que su papá había perdido la vida el pasado 2 de junio. De acuerdo con Gomís, es muy difícil superar su ausencia, pero puntualizó que cada día lo intenta.

De acuerdo con el comediante, en la mañana del 2 de junio su hermana lo despertó alterada porque su papá ya no estaba respirando .

“Eran las 7:23 cuando mi hermana Isabella tocó desesperadamente la puerta de mi cuarto y gritándome me dijo: ‘¡Hermano, hermano, papá ya no está respirando! A partir de ese momento, he vivido este último mes en cámara lenta. Todo me parece tan lejano"

Héctor Suárez Gomís