El 2 de junio del 2020 el mundo del espectáculo se vistió de luto cuando se confirmó la muerte de Héctor Suárez. El actor falleció a los 81 años tras una dura batalla contra el cáncer.

A un año de su muerte, Héctor Suárez Gomís desmintió que haya problemas en su familia por la herencia de su papá y reveló que el renunció a recibir dinero o propiedades de su papá.

Héctor Suárez Gomís concedió varias entrevistas a diferentes medios, a un año de la muerte de su papá. El actor confesó que ha sido un tiempo complicado sin Héctor Suárez.

Sobre los rumores que aseguran que hay problemas en la familia por la herencia del comediante, Héctor Suárez Gomís desmintió la información.

En entrevista para el programa ‘Sale el Sol’, Héctor Suárez Gomís reveló que el renunció a la herencia e incluso confesó que fue un tema que habló con su papá.

“Cuando me dijo ‘oye quiero tocar contigo el tema de la herencia’, (le respondí) ‘yo soy él quiere hablar contigo de eso, no quiero nada… nada es nada…”

En el video el famoso reveló que no quería recibir dinero o propiedades de Héctor Suárez, ya que obtuvo lo mejor de él.

“¿Por qué?, porque me diste todo en tu vida, todo en la vida me lo diste, tu época de más éxito, me viajaste poca madre, fui a los mejores museos, a los mejores teatros, paseamos como reyes a los mejores lados’”

Héctor Suárez Gomís