“Estoy totalmente roto”: Héctor Suárez Gomís comparte desgarradora carta a su padre

A unas horas de haber anunciado la muerte de su padre, Héctor Suárez Gomís compartió una desgarradora carta dirigida al comediante Héctor Suárez.

En su cuenta de Instagram, el hijo del actor mostró su sentir tras el fallecimiento de su papá y señaló que se trata del primer mensaje de despedida de muchos que le dedicará.

“Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer. Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor”

Suárez Gomís resaltó que una de las cosas que más le gustaba de su padre es su olor, por lo que cada que podía lo abrazaba para sentir su aroma.

“De niño cuando me abrazabas, tu olor se me quedaba impregnado durante horas. Además de sentir seguridad y todo tu amor, siempre, en cada abrazo; me sentía protegido cuando te olía”

Héctor Suárez Gomís