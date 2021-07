Héctor Suárez Gomís se lanza contra famosos que incursionan en la política

Héctor Suárez Gomís criticó a los famosos que han decidido incursionar en el mundo de la política pues preguntó que si no son actores: “¿Qué demonios son?”

Al ser cuestionado sobre si estaría interesado en participar en la política, Héctor Suárez Gomís dejó en claro que él se dedica al medio del espectáculo.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Héctor Suárez Gomís dejó en claro que no tiene la intención de participar en la política.

“Yo soy actor, escritor, director, ese tipo de cosas, yo no soy político. Quiero que me siga odiando la gente por quien soy, no por ser político”

Héctor Suárez Gomís