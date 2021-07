Héctor Parra: Su hija habría comprobado tráfico de influencias de Sergio Mayer tras reunión con autoridades

Hécto Parra lleva casi dos meses en la cárcel, acusado de presunto abuso sexual. Para lidiar con esta situación, ha comenzado a escribir sus memorias, reveló su hija Daniela.

La joven dio a conocer que ya se reunió con autoridades para revisar el caso de Héctor Parra y comprobaron la ingerencia de Sergio Mayer y muchas inconsistencias.

Asimismo, señaló que una forma en que Héctor Parra podría salir de la cárcel sería que le pida perdón a su hermana Alexa, quien lo demandó, pero ¿él está dispuesto a hacerlo?

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Daniela comentó que tras una reunión con autoridades, confirmó la ingerencia de Sergio Mayer en el caso de Héctor Parra.

“Existe el tráfico de influencias..., de hecho ayer, ella misma, la coordinadora [de víctimas] nos dijo que el señor diputado [Sergio Mayer] estuvo ahí en su oficina. Es Sergio Mayer, a mi no me da miedo decirlo , la denuncia ahí sigue, de hecho también tenemos una denuncia en contra de estas personas, la Fiscal y de la MP que estaba trabajando ahí”

Afuera del Reclusorio Oriente, a donde acudió para visitar a Héctor Parra, Daniela contó algunos detalles de su reunión con las autoridades capitalinas.

Daniela señaló que otro hallazgo en el experiente fue que su hermana sólo tendría una exigencia para que Héctor Parra pudiera salir de la cárcel:

Ante ello, Daniela Parra fue enfática en señalar que ni Héctor Parra ni ella van a considerar esa opción, pues lograrán que el actor salga con los recursos que la ley les ofrece.

“No, no, no, para nada, para nada, no le vamos a dar ningún perdón. Mi papá va a salir por las instancias legales que tiene que salir”

Daniela, hija de Héctor Parra