Este martes 15 de junio se dio a conocer que Héctor Parra fue detenido por el supuesto abuso sexual en contra de su hija Alexa Parra.

A finales del 2020 Héctor Parra se encontró en medio de la polémica luego de que su hija lo acusó de cometer diversos actos no apropiados cuando era menor de edad.

Tras las acusaciones en su contra Héctor Parra se defendió y aseguró que era una estrategia armada por su ex esposa Ginny Hoffmann , para intentar dañar su imagen y evitar que él se pueda reunir con su hija.

Pero ¿quién es Héctor Parra? Y ¿por qué acusa a su exesposa Ginny Hoffmann de intentar dañar su imagen?

Héctor Parra es un actor que cuenta con una amplía trayectoria en la televisión mexicana. Ha participado en diversas telenovelas.

Entre las que se encuentran ‘La pícara soñadora’, ‘El vuelo del águila’. ‘Te sigo amando’, ‘La Usurpadora’, ‘María Belén’, ‘Cómplices al rescate’, ‘Alegrijes y Rebujos’, ‘Mujer casos de la vida real’, ‘La vida es una canción’, solo por mencionar algunas.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’ Héctor Parra confesó que su papá lo abandonó y el esposo de su mamá lo agredía cuando el era un adolescente.

En el video destacó que si sintió abandonó lo que afecto su autoestima. De acuerdo con el famoso vivió varios momentos de violencia ya que era un alcohólico e incluso lo amenazó con una pistola.

Héctor Parra confesó que debido al nivel de violencia que se vivía en su casa a los 16 años se salió de su casa y vivió en las calles por lo que tuvo que dejar la escuela.

Ahí confesó que siempre quiso ser piloto, pero por falta de recursos no pudo cumplir sus sueños.

En esos momentos se convirtió en asistente se Silvia Derbez y ahí fue cuando tuvo su acercamiento con el medio del espectáculo.

Héctor Parra confesó que nunca vivió junto a la mamá de su hija Daniela, ya que no la planearon. De acuerdo con el actor conoció a Erika en una fiesta y a los tres meses llegó su primogénita.

En el programa ‘En sus Batallas’, Héctor Parra confesó que ambos se hicieron responsables e intentaron tener una relación pero no funcionó, pero mantuvieron una relación amigable por su hija Daniela.

El el video Héctor Parra confesó que se enamoró perdidamente de Ginny Hoffmann. En ese momento la famosa se encontraba pasando por un mal momento económico, por lo que el actor le ofreció su departamento.

Tras seis meses de convivir juntos comenzaron los problemas, pero ahí le reveló que se encontraba embarazada.

Luego de ocho años de relación se separaron y ahí comenzaron las amenazas con respecto a las visitas con su hija Alexa.

Debido a la pandemia por el Covid-19, Héctor Parra emprendió un nuevo negocio y se dedicaba a vender tamales.

Héctor Parra tiene dos hijas, Daniela de 24 años con la que mantiene una gran relación y Alexa de 19, quien lo acusó de haber abusado de ella.

A finales del 2020 Alexa Parra concedió una entrevista a una revista de espectáculos donde reveló el comportamiento inapropiado que había tenido Héctor Parra cuando ella era una niña.

Junto con su mamá Ginny Hoffmann, Alexa reveló que cuando tenía 9 años su papá tenía comportamientos que no son normales, por lo que a los 13 años decidió dejar de verlo.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxer conmigo y cuando me bañaba le tenía que avisar el instante que me salía para que él fuera a secarme. Cosas que no son normales (…). No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones”

Alexa Parra