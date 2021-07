Héctor Parra: Daniela Parra revela lo que le dijo su padre desde la cárcel

A casi un mes de que Héctor Parra fue detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa Parra , su hija mayor Daniela Parra confesó que ya pudo hablar con él.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, Daniela Parra reveló que la conversación que tuvo con su padre le ayudó a tener fuerza, ya que Héctor Parra le aseguró que no se va a dejar “pisotear”.

En el video compartido por ‘Venga la Alegría’, Daniela Parra confirmó que ya tuvo la oportunidad de hablar con su papá Héctor Parra.

Daniela Parra confirmó que aún mes de estar en la cárcel, Héctor Parra se mantiene muy optimista y esta dispuesto a seguir luchando pues no va a dejar que sea pisoteado.

“Las palabras exactamente fueron ‘no voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy, nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos, y de aquí para arriba’”

Daniela Parra